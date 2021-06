Reacția lui Ludovic Orban după ce Nicolae Robu a cerut ”debarasarea de aliatul toxic USR”: E singura formulă bună pentru România

Reacșia vine după ce la începutul acestei săptămâni Robu a declarat că o condiție ”obligatorie” a viitorului președinte PNL ar trebui să fie ”debarasarea de aliatul toxic USR” : ”a fost o greșeală asocierea PNL cu socialiștii, cu PSD, în 2011, este cel puțin la fel de nocivă asocierea de-acum, cu neomarxiștii, cu USR+PLUS”.”Am condus negocierile din partea PNL, prima oară la alegerile locale, in special la Bucureşti, unde am reuşit să câştigăm alegerile, iar ulterior, dupa alegerile parlamentare pentru formarea colaiţiei. Este o relaţie care suferă o permanentă îmbunătăţire”,a declarat sâmbătă liderul PNL.”Întotdeauna intr-o colaiţie trebuie asigurată o coeziune a comunicării şi mai ales o coeziune în funcţionare a coaliţiei. Am avut momente grele prin care am trecut, dar asta e singura formulă bună pentru România”, a adăugat Ludovic Orban.