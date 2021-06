Ilie Bolojan, șeful CJ Bihor, despre lupta de la vârful PNL: Orban are o experiență mai mare și o capacitate de negociere destul de bună / Cîţu are alte avantaje, e dintr-o altă generaţie, e finanţist liberal

"Eu am avut discuţii cu ambii candidaţi în această perioadă, pentru că discutăm probleme administrative, legislative sau inclusiv probleme politice. Am luat o decizie în organizaţia PNL Bihor să nu ne poziţionăm din două raţiuni: pe de-o parte, dacă aş fi participat la o lansare sau la alta, lângă un candidat, mi-aş fi desconsiderat colegii, din punctul meu de de vedere, pentru că eu nu sunt doar preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, sunt şi preşedintele organizaţiei judeţene. Or eu de multe ori am criticat colegii din Capitală că iau anumite decizii administrative (...) fără să-i consulte pe cei care au o anumită expertiză în domeniul respectiv", a afirmat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24.





El a adăugat că este important de văzut programul fiecărui candidat şi "care este echipa care va garanta că acel program devine realitate".





Bolojan a arătat că decizia PNL Bihor va fi anunţată după a doua jumătate a lunii iulie sau în august.





"Suntem în situaţia în care avem doi colegi care candidează, fiecare are avantajele lui şi deci va fi o competiţie. Având în vedere că suntem în guvernare şi nu suntem în opoziţie, nu estimez că va mai fi o altă candidatură pentru că trebuie să dăm un sens guvernării şi atunci trebuie să existe o formulă în care să aliniezi deciziile guvernamentale, deci trebuie simplificată structura de decizie (...)", a susţinut Ilie Bolojan.





El a explicat care sunt, în opinia sa, avantajele fiecăruia dintre candidaţii la şefia PNL.





"Domnul Orban are o experienţă mai mare pentru că este activ politic de foarte mulţi ani de zile, deci are o anumită predictibilitate pentru că îl cunosc colegii, are o experienţă destul de mare în administraţie, în Parlament, a fost viceprimar, deci vede lucrurile în ansamblu şi a dovedit o capacitate de negociere destul de bună, nu doar în interiorul partidului, dar inclusiv în Parlament, cel puţin votul de cădere a Guvernului Dăncilă a fost totuşi un rezultat de negocieri şi deci are nişte avantaje", a declarat el.





Bolojan a continuat: "Domnul prim ministru Florin Cîţu are alte avantaje, e dintr-o altă generaţie şi dacă eşti un om dintr-o generaţie, să spunem, mai tânără e un avantaj inclusiv prin această chestiune, e finanţist liberal într-o perioadă în care datorită dezechilibrelor pe care le are ţara noastră e nevoie totuşi de oameni care stăpânesc mecanismele financiare în aşa fel încât să poată face reglajele bune şi, sigur, are poziţia de premier, care este o poziţie importantă, e o poziţie de jucător în care în perioada următoare poate să demonstreze ceea ce vrea să facă".





El a subliniat că actul de guvernare contează foarte mult.





"Degeaba ai un preşedinte la partid deosebit, o echipă de conducere nemaipomenită, dacă Guvernul condus de partidul tău, cu miniştri pe poziţii cheie, cu un rol totuşi important în coaliţie, nu livrează, nu este bună regulă. Nu e o problemă pentru partidul respectiv, ci pentru ţară sau poentru comjunitatea respecitvă pentru că se pierd nişte ani", a explicat Ilie Bolojan.





Întrebat dacă vreunul din cei doi candidaţi ar putea să îşi piardă funcţia în cazul în care nu câştigă alegerile din partid, el a explicat: "Pentru a putea da rezultate într-o funcţie de management, că este public, că este privat, ai nevoie de autoritate. În condiţiile în care autoritatea îţi este ştirbită într-o formă sau alta, chiar dacă ai vrea s-o exerciţi cu randamentul maxim acea funcţie nu mai poţi. În momentul în care într-o competiţie într-un partid ocupând o funcţie care depinde de partid, deci nu este o funcţie votată deja - eşti parlamntar, de exemplu, care nu ţi-o mai ia nimeni - şi partidul din care faci parte nu-ţi dă votul de încredere, adică pierzi competiţia, deja autoritatea este serios afectată pentru că se presupune că dacă nici ai tăi, de exemplu, nu te-au susţinut, înseamnă că e greu să mai exerciţi autoritatea asupra altora, deci va fi o problemă menţinerea acestor funcţii, pentru cel care pierde. Asta este punctul meu de vedere personal. E o decizie a fiecăruia ce va face în această stiuaţie, dar nu voi fi doi câştigători".

