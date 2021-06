Secretar de stat UDMR din Ministerul Tineretului și Sportului, prins băut la volan. Csongor Oltean și-a dat imediat demisia

Csongor Oltean este și preşedintele Conferinței Tineretului Maghiar din România și vicepreședinte executiv al UDMR.”Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. În urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului”, a spus Kelemen Hunor.”Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el și-a asumat răspunderea pentru acesta. Nu intenționăm să facem alte comentarii în acest caz”, a mai scris liderul UDMR în postarea de pe Facebook.Csongor Oltean a confirmat și el informațiile:”Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului”.