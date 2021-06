Barna respinge oferta lui Cioloș de a se retrage amândoi din competiția pentru șefia USR-PLUS: Intenţionez să merg mai departe

Copreşedintele USR-PLUS Dan Barna nu agreează varianta propusă de Dacian Cioloș de a se retrage amândoi din competiția pentru șefia partidului. Barna spune că a participat la "toate luptele pe care USR-PLUS le-a avut" şi că vrea să meargă mai departe.

Întrebat joi dacă agreează formula ca atât el, cât şi Dacian Cioloş să se retragă din competiţie, Barna a spus că vrea să meargă mai departe.





"Este întotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele şi la toate confruntările pe care USR PLUS le-a avut. Intenţionez să merg mai departe, pentru că eu cred foarte mult că USR PLUS este un partid care pe termen lung va avea un cuvânt greu în politica din România", a declarat Barna, citat de Agerpres.





Liderul USR-PLUS a mai afirmat că are mare încredere în înţelepciunea colegilor săi: "Am spus deja, proiectul USR PLUS este un proiect la care muncesc de patru ani de zile. Este un proiect asumat. Am foarte mare încredere în înţelepciunea colegilor mei".

Conform unor surse din partid, Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna să se retragă amândoi din competiția pentru șefia partidului și să susțină un alt candidat, ca să nu creeze o ruptură între USR și PLUS. Aceleași surse spun că și Dacian Cioloș va merge mai departe și va candida la șefia USR-PLUS.





În 16 aprilie, fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobată de către Curtea de Apel București. Fuziunea dintre cele două partide va fi definitivată doar în congresul partidului.





Potrivit lui Barna, congresul USR-PLUS la care va fi aleasă noua conducere va avea loc la jumătatea lunii septembrie, până acum nefiind stabilită data exactă.