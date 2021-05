Florin Cîțu își anunță candidatura la șefia Partidului Național Liberal: ”Voi câștiga! Vom fi cel puțin 8 ani la guvernare” / Emil Boc, Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Alina Gorghiu, alături de premier VIDEO

Lista de susținători ai lui Florin Cîțu pentru șefia PNL





1 Florin Cîțu prim-ministru

2 Raluca Turcan min. muncii-Președinte SB

3 Lucian Bode min. Interne-Președinte SJ

4 Virgil Popescu min. Energi-Președinte MH

5 Nicolae Ciuca min. Apărării Senator DJ

6 Ionel Bogdan Președinte CJ și Președinte MM

7 Rareș Bogdan - europarlamentar-Prim-vicepreședinte PNL

8 Robert Sighiartau - deputat-secretar general PNL

9 Dan Vilceanu deputat-Presedinte GJ

10 Alina Gorghiu Senator TM

11 Emil Boc primar Cluj

12 Daniel Buda Europarl. Președinte CJ

13 Adrian Cozma deputat-Președinte SM

14 Catalin Boboc SS min. Muncii- Președinte BR

15 Pavel Popescu deputat-Președinte S4

16 Cristian Bacanu deputat-Președinte S5

17 Mara Mares Președinte TNL

18 Vergil Chitac Primar Constanta

20 Marcel Romanescu Primar Tg-Jiu

21 Gheorghe Flutur Presedinte CJ SV și Președinte SV

23 Daniel Fenechiu - Senator BC

25 George Lazar Prefect NT

26 Tudor Polak deputat Președinte mun VS

27 Alin Ignat Consilier de stat Prim-vice TNL

28 Gheorghe Pecingina deputat GJ

29 Daniela Câmpean Președinte CJ Sibiu

30 Stelian Bujduveanu Viceprimar București

31 Mara Calista deputat NT

32 Vasile Lupu Presednte CJ Constanta

33 Stefan Stoica deputat Președinte DJ

34 Florin Roman deputat-vicepreședinte PNL

35 Ion Lungu Primar mun. Suceava

36 Hubert Thuma Presedinte CJ IF-Președinte IF

37Victor Paul Dobre - vicepreședinte PNL

38 Monica Anisie senator -Președinte S2

39 George Tuță - deputat IF

40Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ senator MM

Premierul Florin Cîțu și-a anunțat duminică dimineața candidatura la șefia PNL. ”Sunt un liberal care a trăit toată viața după principiile liberale. De multe ori am spus că doar liberalismul salvează România. PNL are nevoie de un suflu nou. Voi câștiga”, a spus Cîțu care le promite liberalilor că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare și o va face cu succes.”Vă garantez că vom fi cel puțin 8 ani la guvernare. Vom transforma România într-o țară liberală de care să se bucure toți românii. Pentru mine, ca liberal, antreprenorii sunt adevărații eroi ai unei economii liberale”, a spus premierul.Nume grele ale PNL s-au aflat alături de premier în momentul anunțului, printre ei fiind: Emil Boc, Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Alina Gorghiu. Liberalii se reunesc, dumincă, în ședința Consiliului Național care are ca rol demararea procedurilor pentru alegerile interne și stabilirea datei congresului partidului. Evenimentul marchează declanșarea alegerilor interne în PNL și îi pune față în față ca adversari pe Ludovic Orban și Florin Cîțu.De menționat este că cei doi lideri nu au mai apărut public împreună în ultima perioadă, cel mai recent exemplu în acest sens este aniversarea a 146 de ani de la înființarea PNL.În ultima perioadă Ludovic Orban a vizitat toate organizațiile locale și județene ale PNL, a inaugurat proiecte și a tăiat panglici la diverse evenimente locale alături de primarii liberali.De partea cealaltă, din postura de premier Florin Cîțu a promovat puternic campania de vaccinare anti-COVID, iar în ultima săptămână acesta a fost într-o adevărată campanie de imagine. Cîțu a dat interviuri pe bandă rulată și a lansat clipuri de promovare a vaccinării anti-COVID.