Un deputat liberal anunță că se retrage din Grupul de prietenie cu Republica Belarus. Cine mai este în acest grup parlamentar

Feodor Silviu deputat de la minorități (Președinte)

deputat de la minorități (Președinte) Ilişanu Claudiu-Augustin deputat PSD (Vicepreședinte)

Enachi Raisa deputat AUR (secretar)

Chirteş Ioan-Cristian senator PNL

senator PNL Avrămescu Gabriel-Ioan deputat PNL

deputat PNL Florea Daniel deputat PSD

deputat PSD Kulcsár-Terza József-György deputat UDMR

deputat UDMR Mircea Florin deputat PSD

deputat PSD Molnar Radu-Iulian deputat USR PLUS

deputat USR PLUS Teniţă Dragoş-Cătălin deputat USR PLUS

”În urma evenimentului de la Minsk, în urma căruia un avion a fost deturnat chiar de autoritățile statului Belarus, sub pretextul unei amenințări cu bombă, am decis să mă retrag din grupul parlamentar de prietenie cu Republica Belarus. Atunci, când astfel de situații se petrec, poziția mea este foarte fermă și toleranța este zero. Așadar, consider că locul meu nu este în acest grup, pentru că nu mă pot declara prietenul cuiva capabil să întreprindă asemenea acțiuni”, scrie liberalul pe Facebook.”În calitate de deputat în Parlamentul României, dar și în calitate de locuitor al unui stat european care respectă relațiile diplomatice și legislația tuturor celorlalte state, contest cu tărie modul de acțiune a autorităților din Belarus, care au decis să recurgă la o strategie neprietenoasă în scopul capturării unui jurnalist cunoscut ca fiind opozant al regimului lui Aleksandr Lukașenko.În contextul acesta, solicit ministrului transporturilor, Cătălin Drulă, să se alinieze deciziilor celorlalte state și să ceară Tarom să nu mai tranziteze spațiul aerian al Republicii Belarus, așa cum au hotărât și companiile aeriene, Air France și Lufthansa”, mai spune Avramescu.