Lucian Bode, despre liberalii care s-au adunat fără mască la Parlament: Nu a fost petrecere / MAI nu a dat niciodată sancțiuni doar în baza unor imagini din spațiul public

"Există o lege foarte clară în România. În România nu se organizează întruniri în spaţii închise. Acum am văzut declaraţiile domnului preşedinte Ludovic Orban, am văzut şi ceea ce prezentaţi dumneavoastră - întrunire, petrecere. Eu am înţeles ceea ce au înţeles majoritatea românilor: Ieri a fost ziua de naştere a domnului preşedinte Ludovic Orban şi anumiţi colegi au considerat important să vină să-i spună "La Mulţi Ani". Nu a fost nicio petrecere", a declarat Bode, la Parlament.



El a adăugat că nu poate defini această întâlnire ca pe o petrecere, iar "regulile într-o astfel de activitate pot fi verificate dacă s-au respectat apelând la mai multe mijloace", precum verificarea imaginilor, declaraţii ale participanţilor.



"Niciodată structurile MAI n-au aplicat o sancţiune doar pe baza unor imagini apărute în spaţiul public. (...) Eu consider că n-a fost o petrecere. Eu le transmit românilor ce le transmit şi celor care au fost ieri în sala respectivă - pandemia nu s-a terminat. Măsurile de relaxare pe care noi le-am luat, Guvernul României le-a luat gradual, le-a luat tocmai uitându-se pe de o parte că numărul de persoane imunizate este unul corespunzător, doi - faptul că numărul de cazuri noi, infectaţi cu COVID-19, scade în fiecare zi. Dar pandemia nu s-a terminat. (...) Eu nu definesc ceea ce s-a întâmplat ieri acolo petrecere, masă festivă. Îmi este foarte greu să încadrez acest eveniment neparticipând la el. (...) Nu vine Poliţia Română să verifice imaginile din Parlamentul României", a afirmat ministrul.



Lucian Bode a menţionat că anul trecut cei care au fost prezenţi în biroul premierului, printre care şi el, au decis, din proprie iniţiativă, să plătească amenda pentru purtarea măştii. "Unii o purtau necorespunzător, alţii nu aveau mască", a completat el.