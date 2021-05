Ludovic Orban despre petrecerea de la Parlament: I-am rugat pe colegii mei să respecte regulile / Cei care au venit să-mi transmită urări sunt vaccinați

"Unii dintre invitaţi au venit mai repede, iar faptul că au apărut o poză şi o filmare cu colegi de-ai mei care nu purtau mască s-a întâmplat când eu nu eram prezent. După finalizarea şedinţei coaliţiei şi după toate deciziile pe care le-am luat în şedinţa coaliţiei, m-am dus la colegii mei şi i-am rugat, pe cei care nu respectau, şi i-am rugat să respecte regulile. Şi acum, cu masca, nu poţi să porţi mască când mănânci (...) Aproape toţi cei care au venit să transmită sunt vaccinați", a afirmat Orban.





Întrebat dacă cei care nu au respectat regulile ar trebui sancţionaţi, Orban a precizat că regulile au fost respectate şi aproape toţi care au fost prezenţi nu au venit în mod organizat, deoarece nu au primit nicio invitaţie.





"Au venit colegi de-ai mei fără să existe o organizare a vreunui eveniment. Au venit să-mi spună 'La mulţi ani!'. În cursul zilei m-au întrebat când pot să vină la mine şi le-am spus programul meu, că până la 20,00 am program de lucru în ziua mea de naştere. Nu puteam să-i refuz. Ştiu că există limită. Nu a venit nimeni la niciun fel de invitaţie. Nu s-a emis nicio invitaţie. Au venit să-mi spună 'La mulţi ani!' oamenii. E normal", a declarat Orban la Parlament.Orban a precizat că i-a rugat să respecte regulile pe cei care au venit în sala de lângă biroul său, unde avea loc şedinţa coaliţiei."Nu a fost nicio petrecere organizată. La finalul programului de lucru, care era cunoscut de colegii mei, au fost mai mulţi colegi, câţi sunt nu am stat să-i număr, nu am stat să-i socotesc, din momentul în care m-am dus în sala în care mă aşteptau colegii şi mi-au urat "La mulţi ani!" i-am îndemnat să respecte regulile", a mai spus Ludovic Orban.