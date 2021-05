Rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului în dezbaterea comisiilor juridice

Şedinţa este programată să înceapă la ora 14,00, transmite Agerpres.De asemenea, parlamentarii jurişti au pe ordinea de zi rapoartele de activitate ale Consiliului Legislativ pe anul 2019 şi Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe anii 2018 şi 2019. Comisiile juridice şi pentru drepturile omului urmează să discute şi raportul privind activitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2019.Pe 18 mai, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat că obiectivul coaliţiei de guvernare este alegerea unui nou Avocat al Poporului până la finalul sesiunii parlamentare. El a precizat, însă, că, în cadrul coaliţiei, nu s-a luat încă o decizie în privinţa candidatului pentru această demnitate."Întâi trebuie să finalizăm procedura de demitere a Avocatului Poporului. (...) Nu am luat încă o decizie şi noi avem propunerea noastră în cadrul coaliţiei. Vedem dacă USR PLUS vine cu o propunere, vom decide. Am decis ieri în coaliţie să solicităm reprezentanţilor noştri în Comisiile juridice să finalizeze raportul, astfel încât, la prima reuniune a plenului, să putem să dezbatem acest punct", a explicat Orban.Potrivit Legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, "mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului".