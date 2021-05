Deputatul Alexandru Muraru şi-a preluat oficial mandatul de preşedinte interimar al PNL Iaşi, în locul lui Costel Alexe, urmărit penal pentru luare de mită

Deputatul PNL Alexandru Moraru şi-a preluat, în şedinţa de duminică a Biroului Politic Judeţean Iaşi, mandatul de preşedinte interimar al filialei judeţene. Organizația județeană a PNL a fost condusă de Costel Alexe, actual președinte al Consiliului Județean, care din 28 aprilie se află sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de DNA că a primit mită 22 de tone de tablă în perioada în care era ministru al Mediului.

Noul preşedinte interimar al PNL Iaşi a făcut apel către liberali "la unitate, moderaţie şi dialog".

"Delimitând contextul vremelnic, Partidul Naţional Liberal rămâne principala forţă politică la Iaşi, confirmată la alegerile locale din 2020, cu peste 50 de primari şi peste 700 de consilieri locali şi judeţeni. A venit vremea în care trebuie să mergem mai departe ca o unitate, în care cu toţii trebuie să ne implicăm în viaţa publică a comunităţii noastre”, susține Alexandru Muraru, într-un comunicat de presă al PNL Iaşi, citat de News.ro.

El îl înlocuiește la șefia filialei județe pe Costel Alexe, președinte al Consiliului Județean.

DNA îl acuză pe Costel Alexe, fost ministru al Mediului în Guvernul Orban și actual președinte al Consiliului Județean Iași, că ar fi primit mită de la un combinat siderurgic (Liberty din Galați) 22 de tone de produse din tablă, pentru alocarea cu titlu gratuit către combinat a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Reamintim că și primarul Iașiului, Mihai Chirica, are probleme cu justiția. El are calitatea de inculpat într-un dosar DIICOT de înşelăciune cu un teren ce aparţine Primăriei Iaşi, în care sunt implicaţi avocaţi, notari şi funcţionari publici. După ce a fost pus sub acuzare, el a anunțat că se suspendă din funcția din partid.