Filiala ieşeană a USR PLUS susţine că va face alianţă cu PNL la Iaşi doar împotriva edilului Mihai Chirica, nu pentru susţinerea acestuia

USR PLUS Iaşi susţine că va încheia o alianţă cu PNL la nivel local doar împotriva edilului Mihai Chirica, nu pentru susţinerea acestuia, filiala municipală USR PLUS cerând liberalilor să-i retragă lui Chirica sprijinul politic, potrivit News.Filiala ieşeană a USR PLUS a solicitat, miercuri seară, liberalilor retragerea sprijinului politic acordat primarului Mihai Chirica, pentru a putea continua negocierile în vederea formării unei alianţe locale."O alianţă între USR PLUS şi PNL poate fi formată numai împotriva lui Mihai Chirica şi nu pentru susţinerea lui. Negocierile cu organizaţia municipală PNL Iaşi cu privire la o alianţă locală se pot desfăşura doar atunci când orice persoană cercetată penal, membru de partid, îşi pierde sprijinul politic. Este inadmisibil ca la masa negocierilor să participe Mihai Chirica, persoană cercetată în două dosare penale pentru infracţiuni de corupţie în exercitarea funcţiei publice. Rezultatul negocierilor va sta întotdeauna sub umbrela suspiciunii de intenţii ascunse şi jocuri de interese atât timp cât partenerii de negociere susţin o persoană cercetată penal", se arată în comunicatul USR PLUS Iaşi.Conducerea USR PLUS susţine că PNL Iaşi are obligaţia morală de a retrage sprijinul politic lui Mihai Chirica, dacă "îşi doreşte să servească interesele cetăţenilor din municipiu şi nu doar ale celor care fac parte din grupuri infracţionale organizate".Pe de altă parte, USR PLUS anunţă că va continua negocierile cu PNL pentru susţinerea în Consiliul Local a proiectului de buget local doar dacă sunt îndeplinite mai multe condiţii. Printre acestea se numără organizarea urgentă a unui concurs pentru ocuparea poziţiilor de city manager şi de arhitect şef, precum şi asigurarea transparenţei privind circuitul documentelor de interes public.Totodată, USR PLUS cere angajarea unei firme de audit extern, cu competenţe, experienţă şi renume internaţional, pentru evaluarea anuală a personalului Primăriei şi din societăţile din subordine.USR PLUS Iaşi solicită ca negocierile să se desfăşoare fără prezenţa lui Mihai Chirica, motivând că edilul este cercetat în două dosare penale pentru infracţiuni de corupţie.