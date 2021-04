Ludovic Orban spune că suferă: ”All it`s about economics”

Orban a subliniat nevoia ca toate programele de sprijin pentru mediul de afaceri începute în mandatul său de premier „să se operaţionalizeze, să se implementeze cu viteză maximă”.”Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori în guvernul pe care l-am condus. Aici chiar aş spune câteva cuvinte: sufăr pentru faptul că nu are în continuare Ministerul Economiei pentru că realitatea este că, în următorii ani, cum se zice, all it`s about economics, este vorba despre economie. România are o oportunitate de dezvoltare extraordinară, care este provenită din foarte mulţi factori, dar şi din faptul că România va beneficia de finanţări cum nu a mai beneficiat de-a lungul istoriei moderne” a declarat Ludovic Orban citat de news.ro.Preşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că „prioritatea maximă” o reprezintă derularea proiectelor de investiţii începute şi pregătirea următoarelor proiecte de investiţii, iar în acest sens trebuie „pregătite” autorităţile, dar şi sprijinite companiile. ”Practic, vrem să transformăm toată România într-un şantier”."The economy, stupid" este o sintagmă atribuită lui James Carville care a fost strategul democratului Bill Clinton în campania prezidențială din 1992 împotriva președintelui în exercițiu George H. W. Bush, campania care a avut un mare succes ducând la victoria lui Clinton. De atunci, a fost folosită intens în discursul politic și nu numai, formula corectă fiind ”It's the economy, stupid” (cel mult It's all about economy), adesea adaptată și la alte aspecte ale vieții publice.