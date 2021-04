Doi dintre fondatorii USR, foști președinți de filială, se alătură AUR

Doi foști lideri ai Uniunii Salvați România (USR) aderă la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Este vorba despre Raluca Amariei, fost vicepreşedinte la nivel naţional şi fostul lider al filialei judeţene Sibiu a USR, și Dan Rădulescu, fost deputat USR, membru fondator și președinte al filialei județene Prahova.







După ce Amariei și Rădulescu au demisionat din USR în 2020, ca urmare a diferențelor tot mai accentuate de viziune și de orientare doctrinară, aceștiau decis să se alăture Alianței pentru Unirea Românilor.





„Am acceptat invitația celor doi copreședinți George Simion și Claudiu Târziu de a participa la această construcție îndrăzneață și le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au arătat-o. Alianța pentru Unirea Românilor a ajuns în Parlament anul trecut pe fondul unui vot de protest. Acum are șansa să demonstreze că este o alternativă credibilă și serioasă în politica românească. Îmi doresc ca în 2024 Alianța pentru Unirea Românilor să fie opțiunea de vot pentru cei mai mulți români, singura formațiune care merită o șansă în momentul de față”, a declarat Raluca Amariei.



„Încă de când mi-am dat demisia din USR, mi-am asigurat alegătorii că voi continua lupta politică pe care am început-o. Voi milita, în continuare, pentru un sistem de învățământ incluziv şi performant și pentru dreptul nostru constituțional la un mediu sănătos. Principiile mele conservatoare se regăsesc în cele patru valori definitorii ale AUR, iar pasul meu de astăzi este unul firesc către singura zonă din politica românească ce are ca puncte cardinale familia, națiunea, credința și libertatea”, a precizat Dan Rădulescu, care va coordona departamentul de politici publice al filialei AUR Prahova.







Opțiunea foștilor lideri de la USR nu este singulară, alți cinci consilieri locali de Bucureşti au plecat din USR și au intrat în AUR în vara anului 2020, unul dintre aceștia fiind liderul consilierilor de la Sectorul 4, membru fondator al USB şi USR, Antonio Andrușceac, în prezent deputat AUR de Bacău.