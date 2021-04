Nou atac al lui Voiculescu la premier, înaintea reluării negocierilor din coaliție: Nu știu dacă avem de-a face cu un nou Ponta sau e nervos. Mi se pare halucinant ce se întâmplă/ Acest om nu mai are susținerea propriilor colegi

"În ultimele zile eu sunt şocat, nu ştiu dacă avem de a face cu un nou Ponta sau... poate că e o întâmplare, poate că e nervos în perioada asta şi nu-l mai înţeleg eu, dar ce se întâmplă în ultimele zile mi se pare pur şi simplu halucinant”, a afirmat Vlad Voiculescu, luni, la Prima TV, citat de news.ro.El a insistat că acesta mai poate fi liderul echipei aflate la guvernare. "Eu nu cred că liderul unei echipe poate să mai fie acolo ca lider al echipei dacă nu are niciun fel de spirit de echipă, dacă foloseşte orice breşă, orice mică problemuţă, falsă câteodată, ca să dea într-un membru al echipei. Şi vedem ce s-a întâmplat la Foişor. La Foişor, Ministerul Sănătăţii nu a avut nicio implicare altfel decât că a aprobat o acţiune a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă într-un spital care aparţinea Primăriei. Lucrurile s-au gestionat mai degrabă prost (...) Dacă mă uit în urmă, vedem că nu s-a cerut nici măcar demisia managerului, nu s-a cerut demisia celui care a coordonat acţiunea sau a şefului său, adică DSU, MAI nu s-a discutat niciun moment, dar niciun moment, în schimb, cine a fost vinovatul de serviciu? Ministrul Sănătăţii care, repet, nu a iniţiat acţiunea, nu a coordonat acţiunea, nu a fost la faţa locului şi nici nu avea ce căuta”, a adăugat Voiculescu.Întrebat cum va proceda în situaţia în care USR-PLUS va desemna pe altcineva la Ministerul Sănătăţii, acceptând rămânerea lui Cîţu în funcţia de premier, Vlad Voiculescu a răspuns: "O să văd cum pot să servesc interesul public în contextul ăsta", el arătând că nu se pune problema să plece din USR-PLUS."Florin Cîţu a folosit ce s-a întâmplat la Foişor ca să întrebe dacă mai există onoare. În momentul ăsta, acest om nu mai are susţinerea propriilor colegi din Guvern, nu mai are susţinerea unei bune părţi a coaliţiei. În condiţiile astea, ideea că dumnealui nu şi-a prezentat deja demisia nu are nicio legătură cu onoarea. Este dincolo de respectul pentru interesul public ceea ce se întâmplă şi vorbesc mai degrabă de acţiunile premierului şi a unei părţi a PNL”, a adăugat Voiculescu.Fostul ministru a arătat că în coaliţia de guvernare s-a discutat în repetate rânduri despre ieşirile premierului împotriva sa. "S-a discutat în interior. USR-PLUS este această formaţiune nouă în politică fără să fie târşită prin toate golăniile astea. Dar noi am fost extrem de loiali. Nu a fost un membru al Guvernului care să fie agresiv la nivelul măcar al unui membri de partid”, a mai afirmat Vlad Voiculescu.Liderii coaliției de guvernare nu au ajuns luni la niciun compromis legat de criza declanșată de revocarea lui Vlad Voiculescu. Discuțiile ar urma să fie reluate marți, începând cu ora 16.