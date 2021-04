Emanuel Ungureanu: Spitalele României trebuie să îngrijească toţi pacienţii, nu este în regulă să-i aruncăm în stradă pe unii pentru a face loc altora

Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu afirmă că măsura de a "evacua" pacienţii Spitalului Foişor pentru ca unitatea să fie transformată într-una pentru bolnavii cu COVID trebuie explicată înainte ca pacienţii să fie mutaţi. "Spitalele României trebuie să îngrijească toţi pacienţii, nu este în regulă să-i aruncăm în stradă pe unii pentru a face loc altora. (...) ce se întâmplă acum la Spitalul Foişor este inacceptabil!", susţine el, citat de News.ro.





"HAOS! Raed Arafat explică motivele pentru care a dat ordin să se evacueze pacienţii din Spitalul Foişor, în plină noapte, pentru a face loc pacienţilor cu Covid-19. Această măsură trebuia explicată ÎNAINTE şi asumată împreună cu managerul şi personalul medico-sanitar. Este inacceptabil acest mod de acţiona, inacceptabil. Am spus de luni de zile, împărţirea spitalelor în Covid-19 şi non Covid-19 este o mare porcărie. Ar fi trebuit ca fiecare spital să trateze TOŢI pacienţii, indiferent de patologie, aproape toate spitalele pot avea circuite separate pentru Covid-19 şi pot tratata şi ceilalţi pacienţi", a scris pe Facebook Emanuel Ungureanu.





El a adăugat că se ocupă de un grup numeros de tineri dependenţi de dializă din România, iar "unii au murit pentru că nu au avut acces la tratament la timp".





"Noul ordin 434 al Ministerului Sănătăţii trebuie aplicat. Spitalele României trebuie să îngrijească toţi pacienţii, nu este în regulă să-i aruncăm în stradă pe unii pentru a face loc altora. Repet, ce se întâmplă acum la Spitalul Foişor este inacceptabil!", a susţinut Ungureanu.





Pacienţii internaţi la Spitalul de Ortopedie Foişor din Bucureşti sunt transferaţi, vineri seară, la alte unităţi medicale sau externaţi, întrucât acest spital va primi, de sâmbătă dimineaţă, pacienţi cu infecţie COVID-19. "Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de Terapie intensivă ocupată", a arătat Raed Arafat. "Îmi pare rău pentru toată această situaţie, o facem pentru a veni în sprijinul altor pacienţi care sunt intubaţi sau care au realmente viaţa pusă în pericol”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu.