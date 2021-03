Simion: Vom acţiona Alianţa USR PLUS în instanţă pentru defăimare

Liderul AUR, George Simion a declarat, marți la Parlament, că USR au sărit calul cu acuzaţiile de extremism și vor face plângere către instanță. Simion face referire la declarațiile vicepremierului Dan Barna, că are "toleranţă zero" faţă de manifestările "huliganice, extremiste, fasciste" ale unora dintre protestatari.





"Ei sunt extremişti. (...) Cu siguranţă cei de la USR au sărit calul cu aceste acuzaţii şi îi vom trimite în instanţă şi pe domnul Alexandru Muraru. Pe motiv că ne-au făcut extremişti, defăimare", a afirmat Simion, la Parlament.Simion a mai spus că membrii AUR îşi asumă să participe la proteste, alături de români, menţionând că nu formaţiunea pe care o conduce a organizat aceste proteste, ci "românii simpli"."Avem o problemă cu modalitatea în care a fost administrată această criză, în care s-au furat banii din sănătate, după cum se fură de 31 de ani banii românilor. În primul rând, am o problemă cu guvernul, indiferent de ce culoare e. Românii sunt singurii care suferă din cauza unor măsuri aberante. (...)Au îndrăznit să ne facă extremişti, ei sunt extremiştii, că pun în pericol sănătatea românilor. Nu e vorba doar de sănătatea fizică şi de actuala pandemie, mai sunt şi alte boli şi mai avem şi sănătatea mintală, nimeni nu se preocupă de ea. Se închid sălile de sport, se închid locurile unde românii pot face activităţi fizice, se închid şcolile şi românii nu au cu cine să îşi lase copiii", a afirmat Simion.El a mai spus că vinovaţii de violenţă de la aceste proteste trebuie traşi la răspundere, adăugând că membrii AUR vor participa la protestele din toată ţara în funcţie de decizia proprie.Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a declarat, marţi, că Guvernul respectă dreptul cetăţenilor de a protesta, dar are şi va avea în continuare "toleranţă zero" faţă de manifestările "huliganice, extremiste, fasciste" ale unora dintre protestatari.