Spania: Doi foşti premieri audiaţi într-un proces stânjenitor pentru dreapta politică, legat de contabilitatea paralelă a Partidului Popular

Doi foşti premieri spanioli, Mariano Rajoy şi José Maria Aznar, vor fi audiaţi miercuri într-un proces stânjenitor pentru formaţiunea lor, Partidul Popular (PP), şi legat de contabilitatea sa paralelă, notează AFP, citat de Agerpres.Mariano Rajoy, în fruntea guvernului între 2011 şi 2018, şi José Maria Aznar (1996-2004), vor răspunde prin videoconferinţă la întrebările tribunalului Audienţa Naţională, care judecă dosare de acest tip şi îşi desfăşoară şedinţele din acest proces la San Fernando de Henares, în apropriere de Madrid. Numit "puşculiţa B" - de la numele fondului alimentat timp de douăzeci de ani de donaţii de la oameni de afaceri şi care ar fi fost utilizat în special pentru a plăti bonusuri liderilor şi colaboratorilor PP -, în acest caz protagonistul este Luis Barcenas, fostul trezorier al formaţiunii până în 2009.Acest personaj - care obişnuia să ţină toată această contabilitate scrupulos pe hârtie - l-a acuzat pe Mariano Rajoy că a primit fonduri de origine ilegală înainte de a prelua conducerea guvernului."Le dădeam plicul cu banii care le reveneau", a declarat el la începutul lunii martie în timpul acestui proces, afirmând că, în afară de Rajoy, alte şapte personalităţi care au ocupat funcţii importante în cadrul PP sau portofolii ministeriale sub Aznar, apoi sub Rajoy, au fost printre beneficiarii acestor plăţi.Potrivit lui Barcenas, aceste viramente aveau drept scop să le permită oficialităţilor respective să menţină în interiorul guvernului acelaşi nivel de remunerare ca al deputaţilor PP şi ca ei să cumuleze salariul de ales şi sporul de reprezentare.Pe de altă parte, fostul trezorier susţine că a făcut obiectul unei operaţiuni ilegale a poliţiei, destinată recuperării documentelor care dovedesc existenţa acestei contabilităţi paralele: un caz în caz, în care a fost pus sub acuzare un fost ministru de interne al lui Rajoy.Condamnat la 5 ani de închisoare în acest proces, Barcenas execută deja o condamnare de 29 de ani de la condamnarea sa în 2018 în mega-procesul de corupţie "Gürtel".Condamnarea PP şi a câtorva dintre responsabilii săi în acest proces tentacular a dus la un cutremur politic în Spania şi la răsturnarea premierului Rajoy câteva zile mai târziu, în urma depunerii unei moţiuni de cenzură de către actualul ministru socialist, Pedro Sanchez.Rajoy a negat întotdeauna că a fost la curent cu existenţa unei puşculiţe negre în cadrul PP şi chiar a afirmat acest lucru în instanţă în 2017, când a devenit primul şef al guvernului în funcţie care a depus mărturie într-un proces.El va evita totuşi o confruntare delicată cu Luis Barcenas, şeful completului de judecată respingând această cerere a avocaţilor fostului trezorier al PP.Aznar a negat şi el în faţa unei comisii parlamentare, în 2018, existenţa oricărei contabilităţi paralele în PP.Actualul preşedinte al PP, Pablo Casado, încearcă să se distanţeze de aceste scandaluri şi chiar a decis să mute sediul partidului, a cărui renovare ar fi fost, potrivit justiţiei, finanţată parţial cu ajutorul "puşculiţei B".