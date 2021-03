Proiectele Codurilor penale promovate de Dragnea, respinse de Camera Deputaților

Este vorba de proiectul privind modificarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară care a fost adoptat iniţial de Camera Deputaţilor în 2018.





Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, PNL, USR şi preşedintele României au depus sesizări de neconstituţionalitate iar CCR le-a acceptat.





Preşedintele Comisiei juridice, deputatul USR PLUS Mihai Alexandru Badea, a afirmat că aceste proiecte sunt "calamităţi juridice, moştenite din epoca Dragnea".





Și PSD a anunțat că este de acord cu respingerea proiectelor prin vocea deputatului PSD Alfred Simonis.







Parlamentul a reluat procesul legislativ în vederea punerii în acord a prevederilor declarate neconstituţionale şi a adoptat proiectul în 24 aprilie 2019. Din nou, a fost sesizată CCR de către PNL, USR şi preşedinte, Curtea admiţând obiecţiile.O procedură similară a fost parcursă şi de proiectul pentru modificarea Codul penal şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie."Ne despărţim de două calamităţi juridice, moştenite din epoca Dragnea. Infractori din PSD ajunseseră să-şi croiască Codurile penale după cum le conveneau. (...) Am redactat personal o parte din sesizările la CCR asupra acestor proiecte. CCR ne-a dat dreptate pentru aproape 100 de articole. Domnilor de la PSD, eraţi pe punctul de a arunca România în haos! Am fi devenit raiul penalilor, chiar şi după adoptarea recursului compensatoriu, când au fost eliberaţi criminali care au recidivat", a declarat președintele Comisiei Juridice, Mihai Badea.Deputatul PNL Ioan Cupşa a declarat că aceste iniţiative legislative nu sunt "nici pe departe rodul unei singure minţi", ci fac parte "dintr-un demers amplu, toxic pentru sistemul judiciar, pentru întreaga societate"."PSD dorea să modifice Codul penal şi legile justiţiei şi altele cu scopul de a dobândi controlul asupra sistemului judiciar, de a-i diminua capacitatea de acţiune. Am o întrebare retorică adresată celor care au semnat această iniţiativă legislativă, cel mai important coiniţiator este în afara partidului: vă mai doriţi să protejaţi infractorii, sau cetăţenii?", a transmis Cupşa."Uitaţi-vă în băncile PSD şi vedeţi că toţi aceia care au fost iniţiatori ai acestor modificări nu mai sunt în bănci. O parte importantă a reconstrucţiei este şi reparaţia. (...) De ce l-aţi votat pe Iordache şef la Consiliul Legislativ dacă nu vă place de el?", le-a transmis Simonis reprezentanţilor Puterii.Camera Deputaţilor este for decizional.