Orban: Funcţiile de preşedinte al CA şi director general separate la SRTv şi SRR / Aceste instituții trebuie conduse bine

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că în ședința Coaliției s-a decis modificarea Legii de funcţionare a SRTv şi SRR iar funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie va fi separată de cea de director general.Decizia de a suplimentare a numărului de funcții de conducere pentru cele două instituții vine după ce liderii Coaliției nu au căzut de acord cum să-și împartă șefia TVR și a SRR.



Funcții pentru toată lumea - Coaliția a decis să mai facă două posturi de șefi la TVR și Radioul public "Legea este acea care stabileşte modul în care funcţionează Televiziunea. Este un Consiliu de administraţie, numirea în Consiliul de administraţie se face de către Parlament, Guvern, preşedinte şi reprezentanţii salariaţilor. Acest Consiliu de administraţie hotărăşte cine este preşedinte şi cine este director general. Singura chestiune care se modifică este separarea între funcţia de preşedinte al CA şi funcţia de director general", a declarat Ludovic Orban, la Parlament.





Potrivit liderului PNL, cele două instituţii media trebuie conduse bine. "Nu noi am folosit 'Viaţa satului' pentru a-l prezenta pe măritul conducător cu ore întregi de apariţii în plină campanie electorală la 'Viaţa satului', nu noi am inventat cenzura, nu noi am inventat campaniile. În ce ne priveşte pe noi, întotdeauna, am pledat pentru management corect, obiectiv şi profesionist al Televiziunii. De altfel, când am fost puşi în situaţia de a propune candidaţi pentru funcţiile de director general am propus candidaţi care nu fost cu un background politic foarte vădit, PNL, când a fost în situaţia de a desemna propunerea, a fost desemnat Tudor Giurgiu dacă vă aduceţi aminte, a fost desemnat Stelian Tănase din partea PNL, adică oameni care nu au fost politic numiţi, ci au fost numiţi pe baza unui proiect", a susţinut el.







Reamintim că liderii Coaliției nu s-au înteles la negocieri pentru împărțirea șefiei TVR și a Radioului public și astfel au decis să modifice legea și să înființeze alte două funcții de conducere. În urmă cu o săptămână liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au căzut de acord să spargă funcția de președinte director general în două, astfel TVR va avea două funcții de conducere iar Radioul Public alte două. Pentru Avocatul Poporului liderii Coaliției au decis să facă o nominalizare comună

















Liderul PNL a recunoscut că modificarea legilor nu contribuie la depolitizarea celor două instituţii. "Nu este o modificare legată de modalitatea de desemnare a Consiliului de administraţie. Este, pur şi simplu, o separare între funcţia de preşedinte şi director general şi faptul că preşedintele şi directorul general vor fi din Consiliul de administraţie, desemnaţi de Consiliul de administraţie. (...) O parte sunt numiți de Parlament (...) Trebuie să fie numiți oameni de calitate. Eu niciodată nu am susţinut altceva decât ca în cadrul acestui mecanism al acestei proceduri să se numească oameni de calitate, care să se ducă acolo nu ca să facă servicii vreunui lider de partid, nu ca să facă propagandă pentru vreun partid, ci ca să informeze corect cetăţenii, să asigure punerea acestor instituţii fundamentale cum sunt cele două instituţii - Televiziunea Română şi Radioul - în serviciul public", a explicat acesta.