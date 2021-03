Boc, vaccinat cu AstraZeneca din lotul cu probleme: Nu am avut nimic, doar simptome obișnuite unei răceli

„Chiar acum am verificat - cu el m-am vaccinat. Am reținut aseară (joi - n.r.) numărul 2856 și dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Nu am avut nimic în afară de simptome obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare. Viața merge înainte. Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analize și sunt convins că deciziile vor fi luate în consecință, ținând cont de interesul sănătății. E bine că acel lot a fost pus în hold, în așteptare, dar asta nu înseamnă că vaccinarea cu celelalte loturi nu trebuie să meargă mai departe", a spus, vineri, Boc pentru Ziua de Cluj.









Și primarul Bacăului, Lucian Viziteu a scris pe pagina sa de socializare că s-a vaccinat cu Astra-Zeneca din lotul ABV2856.





"La începutul lunii martie m-am imunizat şi eu cu vaccinul AstraZeneca din acest lot suspendat. Nu am avut efecte secundare majore. La fel ca mine, alte mii de români s-au imunizat cu vaccinul din acest lot şi nici la ei nu există efecte secundare negative majore. Chiar şi aşa, cred că este binevenită această măsură generată din dorinţa de precauţie maximă”, a scris, pe Facebook primarul municipiului Bacău.





România a primit 81.600 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca ABV 2856 oprit de la utilizare în Italia și au fost folosite 77.049 de doze. Restul de peste 4.200 de doze au fost carantinate temporar, ca măsură de extremă precauţie, până la finalizarea evaluării Agenţiei Europene a Medicamentului, a anunțat joi seară Comitetul de coordonare a vaccinării.







În ceea ce privește lotul ABV 2856, începând cu data de 15 februarie au fost utilizate în România 77.049 de doze, fiind distribuite în următoarele județe: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea și Vaslui. Celelalte 4.257 se regăsesc în Centrele de vaccinare din județele Bacău, Bihor, Botoșani, Dolj, Gorj, Iași, Neamț, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova, potrivit CNCAV.





De altfel, primarul municipiului Cluj Napoca a precizat că se va prezenta la rapel. „Mă voi duce în 9 aprilie, când îmi este programat rapelul. Evident, dacă va apărea ceva pe parcurs, oficial, din partea Uniunii Europeane, mă voi conforma la acele decizii. Dar nu am nicio problemă să urmez parcursul obișnuit. Eu cred că este o chestiune de civism, cei care doresc, că nu e obligatoriu, să mergem cât mai mulți la vaccinare, pentru că e calea directă să ieșim din această pandemie”, a explicat Boc.În urma raportării anumitor efecte adverse grave, în legătură cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agenția italiană pentru Medicamente (AIFA) a decis, joi, ca măsură de precauție să interzică utilizarea acestui lot pe întreg teritoriul național, potrivit ANSA.