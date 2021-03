Cioloș intervine în scandalul publicării datelor despre pandemie de către Vlad Voiculescu: Nu poți crucifica un om pentru că e transparent

Copreședintele USR-PLUS Dacian Cioloș intervine în scandalul publicării datelor despre pandemie de către Ministerul Sănătății și spune că Vlad Voiculescu a respectat programul de guvernare, în care coaliția vorbește despre transparență. "Nu poți crucifica un om pentru că e transparent", a afirmat Cioloș la RFI.

”E conform principiilor pe care noi le-am tot promovat, inclusiv încă din campanie, când am spus că în România e nevoie de o schimbare, pentru ca oamenii să înceapă să aibă din nou încredere în stat și în autoritatea publică și schimbarea asta are la bază transparența, pentru că atâta suspiciune și neîncredere câtă e în societate, o mare parte vine și pentru că oamenii nu au încredere că autoritățile spun adevărul sau că spun tot adevărul. Mie mi se pare de bun simț să fim transparenți (...). Vlad Voiculescu a respectat programul de guvernare, inclusiv programul de guvernare al coaliției, în care vorbim despre transparență”, a spus Dacian Cioloș la RFI.

Întrebat dacă Vlad Voiculescu a greșit pentru că nu l-a informat pe premierul Florin Cîțu înainte să publice listele cu testarea și vaccinarea anti-Covid-19 pe județe, copreședintele USR PLUS a replicat: ”Vlad Voiculescu e ministru al Sănătății, el are o autoritate dată de portofoliul pe care îl are și în limita autorității respective el poate și chiar trebuie să ia anumite decizii (...). Vlad Voiculescu e ministru al Sănătății, de la el sunt niște așteptări, inclusiv cele legate de transparență. Încă din primăvara anului trecut, noi, la USR PLUS am cerut Guvernului de atunci transparență, pentru că de acolo trebuia să pornim cu analiza și atunci era firesc ca odată ajunși la guvernare, să aplicăm noi ceea ce am cerut altora să facă”.

Dacian Cioloș mai spune că rămâne de văzut ce date anume sunt de care ține securitatea națională, pentru că există o legislație care protejează datele respective, dar "nu poți crucifica un om pentru că e transparent".

"(...). Dacă un om a greșit, oricare ar fi el, fie că e premierul, sunt eu, e Vlad Voiculescu, oricare ministru, când ai făcut o greșeală, o recunoști și o corectezi, dar nu poți să crucifici un om pentru că e transparent și să vii cu tot felul de argumente că vai, e pus în pericol statul, pentru că lumea află despre cum se desfășoară vaccinarea, când datele alea sunt publicate de ministrul Sănătății. Deci eu vreau să văd unde e legislația aia care îi interzice ministrului Sănătății să publice datele alea și voi fi primul care va cere modificarea legislației respective”, a mai afirmat Cioloș.

Întrebat dacă ar accepta demiterea lui Vlad Voiculescu, în cazul în care premierul ar cere acest lucru, liderul USR PLUS a răspuns: ”Vreau să văd motivele. Deocamdată, nu văd motive să fie demis, pentru că aplică programul de guvernare și pentru că e transparent. Dar nu o să intru în capcana asta să discutăm de demisia lui Vlad Voiculescu, pentru că nimeni nu a cerut-o”.