Barna: Voiculescu are susţinerea USR PLUS în proporţie de 101% / Cioloş: Demersul său este un gest de normalitate

"Când am promis o revoluţie a bunei guvernări, ne refeream inclusiv la transparenţa datelor publice. De altfel, din 2013 România este membră a iniţiativei internaţionale 'Parteneriatul pentru o guvernare deschisă', al cărui scop principal este tocmai transparentizarea datelor pentru reutilizare. Este, deci, un lucru normal ca un ministru USR PLUS să acţioneze în baza ideilor pe care le-am susţinut înainte de alegeri. Vlad Voiculescu are susţinerea mea şi a Alianţei USR PLUS în proporţie de 101 la sută. Lucrul ăsta nu se va schimba. Transparenţa e o parte din buna guvernare", a scris președintele USR, miercuri, pe pagina sa de Facebook.





Și co-preşedintele USR-PLUS Dacian Cioloş și-a anunțat susținerea față de Vlad Voiculescu catalogând demersul acestuia drept un gest de normalitate. Acesta a adăugat că „transparenţa nu e un moft”, iar Voiculescu are parte de toată susţinerea sa.







„Vlad Voiculescu este atacat pentru publicarea datelor referitoare la vaccinare. Demersul său este un gest de normalitate. Ştim cu toţii că una dintre problemele majore ale României este lipsa de încredere a cetăţenilor faţă de autorităţile publice. Transparenţa nu e un moft, este unul dintre fundamentele pe care trebuie să reconstruim încrederea cetăţenilor în stat. Vlad Voiculescu are toată susţinerea mea în ceea ce priveşte luarea unor astfel de decizii”, a scris Dacian Cioloş miercuri pe Facebook.







Săptămâna trecută, Ministerul Sănătăţii a publicat date despre pandemie şi despre centrele de vaccinare din judeţe. Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a afirmat că nu este nevoie de avizele serviciilor de informaţii pentru publicarea numărului de teste COVID-19 efectuate pe fiecare judeţ.





Ulterior premierul a precizat că nu există un conflict între el şi ministrul Sănătăţii, menţionând că a fost sesizat în privinţa datelor publicate de MS, sesizare căreia trebuia să îi dea curs.







"Nu există o diferenţă între mine şi Vlad Voiculescu pe nicio temă. Publicarea bazei de date este un lucru pe care l-a făcut Ministerul Sănătăţii, ideea este că am fost sesizat şi pentru orice sesizare, fie că vine de la cetăţenii României sau de la cetăţeni ai statului, trebuie să dau rezoluţie, să vedem cum trebuie să fie rezolvată. Nu sunt specialist, vom vedea dacă există vreo problemă sau nu este nicio problemă. Din punctul meu de vedere, subiectul este încheiat. Transparentizarea este foarte importantă", a subliniat premierul.



Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că, în urma unei discuţii avute luni cu şeful Corpului de control al Guvernului, instituţia se va autosesiza cu privire la respectarea legislaţiei privind publicarea de către MS a datelor legate de COVID.