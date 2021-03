PSD a depus la Senat moțiunea simplă - „O Românie în agonie cu Năsui la economie”

Senatorii PSD au depus miercuri la Senat moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei Claudiu Năsui. Moțiunea se numește „O Românie în agonie cu Năsui la economie” și îl acuză pe ministrul Economiei că se află într-o ilegalitate în prezent, pentru că nici după 70 de zile de când conduce ministerul nu există o hotărâre de Guvern care să definească instituţia.





Social democrații îl acuză pe ministru de blocarea măsurii 3, fonduri europene care a dus la blocarea a 478 de milioane de euro "din cauza faptului că domnul ministru a găsit de cuviinţă să îşi facă un cont de administrator în procedura de selectare a companiilor".





"Moțiunea este foarte aşteptată de către antreprenorii din România pentru dezastrul pe care l-a lăsat domnul Năsui în cele 70 de zile de când este la cârma Ministerului Economiei. Nu are niciun mesaj pentru antreprenori. Am văzut că a închis toate programele bune pentru economie. Ieri am avut o discuţie cu industria confecţiilor, cu industria textilă care este poate a doua industrie care este afectată de pandemie şi de criza economică din România. Peste 60.000 de locuri de muncă s-au pierdut. Ne-au spus că nu a fost nicio măsură pentru ei, nu au găsit niciun sprijin, nu au reuşit să se autorizeze şi nu au reuşit să vândă în România măştile şi echipamentele de protecţie pe care le vând astăzi în Franţa. Jandarmeria franceză poartă de exemplu măştile româneşti”, a declarat Ştefan Radu Oprea miercuri la Parlament.







În 22 februarie, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că partidul din care face parte va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei Cladiu Năsui, în Parlament, după dezbaterile din Legislativ pe bugetul pentru 2021.



În replică, ministrul Economiei, Claudiu Năsui a anunţat că a depus plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie cu privire la înscrierile în platforma de granturi acordate IMM-urilor.