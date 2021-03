Alin Stoica, propunerea Plus de prefect al Capitalei, spunea că Nicușor Dan va ieși din politică în 4 ani

Certurile în Coaliția de guvernare continuă. Adrian Muraru, secretar general adjunct PNL București, îl atacă pe Alin Stoica, propunerea Plus pentru funcția de prefect al Capitalei, postând pe pagina sa de Facebook un mesaj al lui Stoica care-l ataca pe Nicușor Dan și spunea despre acesta că susținerea arătată PNL îl va scoate din viața politică după cei 4 ani de mandat la primărie.

”Prefectul Berbeceanu a fost demis si a venit cineva care are zero experienta in administratie, a lucrat HR la o banca. Ok. Nicio paguba. Sa fie atent ce semnează ca la puscarie se intra nu doar daca esti corupt ci si pentru ca habar nu ai administratie si semnezi aiurea lucruri ilegale. Ce vreau sa remarc e ca domnul il iubește pe primarul Dreptei Unite ca sarea in ochi si el isi doreste ca Nicusor Dan nu doar sa nu mai fie ales ci si sa dispară din politica. In esența nici asta nu e o problema, nu strica nițel check and balances la Bucuresti. Asta e viata. Toti vor o slujba la stat. Pe la Apele Romane, pe la Prefectura, fiecare pe unde primește repartizare. Csf ncsf”, scrie Muraru pe pagina sa de Facebook