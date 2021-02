Dan Barna explică scena cu ochelarii: Îi pusesem pe aparatul de vot și au căzut/ Nu eu am cerut ridicarea lor

”Neglijent, stângaci și neatent mi-am așezat ochelarii aiurea pe aparatul de vot, iar ei au decis să facă o tumbă până jos. „Ok”, mi-am zis. „Acolo să stați, dar să nu uit totuși să vă iau când se vor termina discursurile.” Colega M. însă, om simțitor și atent, observase și ea tumba ochelarilor și fără să i-o fi cerut, cu gândul amabil să mă ajute, l-a chemat pe colegul nostru Valentin, aflat în zonă, să-i recupereze. Omul a venit, m-a întrebat unde sunt și aici am săvârșit delictul moral pentru care fac prezentul autodenunț: i-am arătat cu mâna pe unde căzuseră ochelarii. I-a ridicat, mi i-a dat, i-am mulțumit, ne-am zâmbit și a plecat. Înțeleg totuși că nu am făcut chiar bine și îmi pare rău de gestul meu. Le mulțumesc însă lui Valentin și M pentru că au dovedit că sunt oameni.”, a explicat Barna pe Facebook. Aflat în banca guvernului, lângă premier, și-a scăpat ochelarii pe jos și a rugat-o pe femeia de lângă el să cheme un angajat al Parlamentului să îi ridice. Barna a explicat ulterior că s-a gândit că își va ridica ochelarii după terminarea intevențiilor din plen. În timp ce la microfon se afla președintele PSD, Marcel Ciolacu, Dan Barna stătea în bancă lângă Florin Cîțu.În imagini se vede cum copreședintele USR PLUS ascultă discursul liderului Opoziției și se joacă cu ochelarii. La un moment dat, scapă perechea de ochelari care cade de pe masă pe jos. O consilieră a premierului îi face semn unui angajat al Camerei Deputaților. Acesta se apropie de banca în care stau membrii Guvernului și i se explică de ce a fost chemat. Dan Barna îi arată cu degetul unde au căzut ochelarii. Funcționarul îi ridică și îi pune înapoi pe masă.