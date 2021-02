PSD anunţă „câteva mii” de amendamente la proiectul de buget pe 2021, inclusiv pentru majorarea sumei alocate cultelor

Deputatul Sorin Grindeanu a afirmat duminică, într-o conferinţă de presă, că PSD va aduce amendamente Legii Bugetului de Stat. Printre acestea se numără alocarea de fonduri pentru înfiinţarea a 200 de centre medicale comunitare şi a 50 de centre de asistenţă medicală de specialitate pe care PSD le-a promis în campania electorală, fonduri pentru reabilitarea şcolilor şi pentru realizarea unei infrastructuri pentru învăţământul online, pentru agricultură, economie, programul Start Up Nation şi un program start up pentru studenţi, pentru programele Rabla dar şi alocarea a 400 de euro la naşterea fiecărui copil.Întrebat dacă PSD va amenda şi bugetul propus pentru culte, Grindeanu a răspuns afirmativ.„Sigur că va fi depus amendament pentru culte. Este, din câte ştiu eu, în acest moment cel mai mic buget propus, aproape inexistent pentru acest capitol. Avem, indiferent de cult, avem semnale din partea lor şi un strigăt care s-a transmis poate la fiecare parlamentar PSD din această zonă că ceea ce se propune de către Guvernul Cîţu prin actualul buget este o bătaie de joc la acest capitol”, a răspuns Grindeanu.Deputat de Timiş, acesta a explicat că numai pentru acest judeţ parlamentarii PSD au în jur de 200 de amendamente.„Pot să vă spun că avem aceste amendamente (...) dar sunt şi foarte multe amendamente pe fiecare judeţ în parte, eu cred că vor fi într-un final, dacă le adunăm pe toate, vor fi într-un final câteva mii. Vă dau doar un exemplu pe care îl ştiu foarte bine, dar o să vedem mâine sau poimâine când se intră în procedura respectivă în Parlament, cunosc foarte bine circumscripţia pe care o reprezint şi anume judeţul Timiş. Împreună cu colegii mei parlamentari PSD vom depune în jur de 200 de amendamente la bugetul de stat pentru judeţul Timiş pe 2021”, a explicat Grindeanu.El a precizat că speră ca la dezbaterea amendamentelor să fie lăsate deoparte orgoliile politice.„Eu sper ca amendamentele şi viziunea pe care noi am prezentat-o să treacă dincolo de orgoliile politice de moment. Ştiu că e foarte greu, nu sunt un naiv în politică, nu cred că există vreun sau vreuna curajoasă prin coaliţia asta de guvernare, doar că datoria noastră este să prezentăm românilor alternativa la ceea ce face Cîţu şi guvernul acesta pe coaliţie. (...) Hai să trecem peste orgoliile politice şi să găsim cele mai bune soluţii pentru români. Nu spunem că e perfect ceea ce propunem noi. Tot timpul e loc de mai bine, dar e cu totul altă abordare faţă de ceea ce propune guvernul sau ceea ce propun diverşi lideri locali. (...) sper ca toate amendamentele noastre să nu fie tratate e repede înainte, să nu fie tratate superficial, să stăm să discutăm pe fiecare dintre ele cu argumente pro şi contra şi sper ca măcar o parte dintre ele să fie votate şi de parlamentari din actuala coaliţie de guvernare pentru că sunt amendamente de bun simţ, sunt amendamente care dau o altă viziune de dezvoltare a României faţă de ceea ce ne propune această coaliţie”, a concluzionat Grindeanu.