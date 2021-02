PSD Prahova renunţă la procesele împotriva PNL şi a doi membri USR, acuzaţi de calomnie

Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că organizaţia a renunţat la acţiunile introduse în instanţă împotriva PNL Prahova şi a doi membri USR pe care îi acuză de calomnie în urma afirmaţiilor transmise în spaţiul public în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020, transmite Agerpres.





Toader a explicat că demersul organizaţiei judeţene a PSD de a deschide trei dosare în instanţă a fost menit să transmită un mesaj adversarilor politici care continuă să apeleze la atacuri "suburbane" în timpul campaniilor electorale, contrar aşteptărilor pe care le au alegătorii din partea întregii clase politice.





"Singurul proces pentru care am plătit taxa de timbru a fost cel împotriva PNL, pentru că a existat un ziar de promovare electorală în care o pagină sau două erau alocate denigrării adversarilor politici. În urma discuţiilor cu colegii mei, am trimis ieri o adresă către instanţă prin care renunţăm şi la acest proces. Am vrut să fie un mesaj transmis către adversarii politici care nu au înţeles nici măcar în anul 2020 cum se desfăşoară o campanie electorală şi ce principii trebuie să domine campania electorală şi că trebuie la un moment dat să ne oprit din aceste atacuri", a spus preşedintele PSD Prahova.





El susţine că PSD Prahova a renunţat la acţiunile în instanţă întrucât consideră că mesajul pe care social-democraţii au dorit să îl transmită a fost înţeles.





Potrivit portalului instanţelor de judecată, PSD Prahova a înregistrat la Judecătoria Ploieşti, în data de 4 decembrie 2020, trei dosare care au ca obiect "acţiune în răspundere delictuală", pârâţi fiind organizaţia judeţeană a PNL şi membrii USR Mihai Tonsciuc (consilier municipal în Consiliul Local Ploieşti) şi Mihai Neagu (consilier judeţean).