Marcel Ciolacu anunţă că PSD va depune moţiune împotriva ministrului Claudiu Năsui

”Domnu Năsui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii româneşti au trimis dosare, hârtii, le-au cerut zeci de hârtii. A venit un ministru – e un om de bun simţ, dar funcţia l-a doborât – plus că există suspiciuni clare de măsluire. Prima oară le-au spus oamenilor: dom-le primii care accesează vor primii serviţi o regulă clară, corectă. Au stat oamenii cu calculatoarele în mână, ca să acceseze primii, au fost serviţi ultimii, în ultimele 48 de ore, după ce domnul Năsui a avut cont de administrator şi a putut să intervină într-o procedură de selecţie pe bani europeni”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, într-o emisiune la România Tv.Întrebat dacă are vreo suspiciune cu privire la faptul că ministrul Economiei ar fi intervenit în alocarea fondurilor pentru micile companii, liderul PSD a răspuns: ”Dar nu trebuie să o am eu, eu o să depun moţiune simplă, eu vreau să văd cum USR-ul nu va vota împotriva unui ministru pe care are suspiciune clară că există, a făcut un caz de corupţie”.Marcel Ciolacu a precizat că ”presupune” că DNA şi Oficiul de Luptă Anti-Fraudă s-au autosesizat în acest caz.”Eu mă mir că nu a descins DNA-ul într-un astfel de caz, când vorbim de bani europeni şi de o sumă atât de mare şi de 27.000 de companii care au fost blocate să aibă acces la acest program”, a adăugat liderul social-democrat.