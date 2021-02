Deputatul PNL care a votat moțiunea anti-Voiculescu: „A fost o greșeală. Sunt într-o zonă fără semnal şi foarte greu mă conectez”

Deputatul PNL Corneliu Olar este singurul reprezentant al Coaliției de Guvernare care a votat moțiunea împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, potrivit votului electronic afișat pe site-ul Camerei Deputaților. Liberalul spune însă că „a fost o greșeală”.





„A fost o greşeală. Am votat pe tabletă şi a fost o greşeală. Nu am apăsat pe buton şi foarte greu am accesat pentru că sunt într-o zonă fără semnal şi foarte greu mă conectez la Camera Deputaţilor. Am tot dat şi nu îmi apărea imaginea şi la vot, din greşeală am votat, dar nu intenţionat”, a declarat Corneliu Olar, pentru News.ro.