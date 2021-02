Kelemen: Sporurile nu vor fi eliminate în acest an / Nu te obligă nimeni să lucrezi la stat dacă sunt așa de multe pericole când treci dincolo de ușa instituției

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, susține că peste o lună de zile ministrul Muncii, Raluca Turcan, va prezenta o analiză „extrem de serioasă și precisă” privind sporurile bugetarilor, iar ulterior coaliția de guvernare va decide ce se întâmplă cu acestea. El precizează că sporurile nu vor fi eliminate în 2021, dat fiindcă actuala coaliție a anunțat că veniturile vor fi înghețate la nivelul lui decembrie 2020.

„Nu în 2021 vor fi eliminate și acest lucru trebuie să vă spun, fiindcă noi în decembrie am spus un lucru extrem de prețios și extrem de clar – salariile, în 2021, vor fi la nivelul anului 2020, luna decembrie. Acest lucru înseamnă că salariul plus sporurile înseamnă venitul lunar pentru fiecare angajat. Dacă noi am spus acest lucru în decembrie, trebuie să fie valabil și în februarie. Nu putem spune că în februarie vedem un pic altfel și mai tăiem, fiindcă atunci omul va avea mai puțini bani la sfârșitul lunii decât avea în decembrie”, a declarat marți, la B1, Kelemen Hunor