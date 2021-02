Barna: Ar trebui să mergem pe proiectul USR PLUS pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

"Practic, cele două iniţiative, nici cea a USR, nici cea a PNL din legislatura trecută, nu au fost trecute cu evidentă rea credinţă de PSD pe ordinea de zi, astfel încât azi dimineaţă am depus din nou aceste iniţiative, tocmai pentru a nu mai exista niciun tertip prin care să nu putem soluţiona problema pensiilor speciale ale parlamentarilor, astfel încât în plenul reunit de mâine se va constitui Comisia de statut care va începe să lucreze, să dea raport pe aceste iniţiative legislative. O să vedem dacă tot în plenul de mâine sau în următorul plen reunit vom adopta această necesitate morală pentru România - eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor", a spus Barna, citat de Agerpres.Întrebat pe ce proiect ar trebui să meargă dezbaterea, din cele trei depuse pe această temă, Barna a spus că pe cel mai vechi, care este al USR."În mod logic, pentru a evita orice competiţie, ar trebui să mergem pe istoricul calendaristic. Cel mai vechi proiect este cel al USR PLUS în momentul de faţă. În Comisia de statut pot fi preluate şi elementele, dacă sunt, de la colegii de la PNL. USR PLUS şi PNL vor aduce pe ordinea de zi un proiect corect, constituţional, care să rezolve această problemă", a adăugat vicepremierul.Barna a mai spus că obiectivul este ca proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor să fie adoptat cel târziu săptămâna viitoare."Obiectivul la momentul acesta este ca mâine Comisia de statut să finalizeze dezbaterile până la încheierea plenului reunit şi sperăm să avem şi mâine un vot, dar în fiecare zi mai descoperim încă o petardă, o grenadă lăsată de PSD pe parcurs. Dacă se întâmplă mâine sunt foarte fericit. În cel mai rău caz, dacă apare orice, un element imprevizibil, săptămâna viitoare va fi cu siguranţă", a dat asigurări Barna.Comisia de statut urmează să întocmească un raport pe trei proiecte care vizează eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, iniţiate de PNL, USR PLUS şi PSD, iar în termen de maxim o săptămână să intre la vot în plenul Parlamentului, a anunţat, marţi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, după şedinţa Birourilor permanente reunite.Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat că actuala majoritate parlamentară tergiversează eliminarea pensiilor speciale, propunerea social-democraţilor pentru organizarea, marţi, a unei şedinţe comune a Parlamentului pentru acest scop fiind respinsă în Birourile permanente reunite.