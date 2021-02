După ce au exclus-o din partid, liderii AUR vor s-o lase pe Șoșoacă și fără funcțiile din Parlament

"Partidul AUR a exclus-o din rândurile sale pe doamna Diana Şoşoacă, după cum ştiţi. Prin urmare, o revocăm din toate funcţiile pe care le deţine ca membru al grupului AUR, aşa încât propunem ca doamna Şoşoacă să nu mai facă parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, respectiv, Comisia juridică din cadrul Senatului", a declarat Târziu.El a precizat că locul de preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor va fi luat de Rodica Boancă, iar cel de membru al Comisiei juridice de Dorin Cristian Mate.În replică, Diana Şoşoacă a afirmat că a aflat din presă de faptul că nu mai are susţinerea grupului parlamentar AUR şi că ar fi fost exclusă, afirmând că nu a fost notificată cu privire la aceste aspecte."Toţi juriştii din această sală şi toţi parlamentarii ştiu că există o procedură. În primul rând, trebuia să fiu notificată cu privire la eventuala excludere a mea, unde ar fi trebuit să mă prezint la Partidul AUR pentru a-mi susţine un punct de vedere. Până la acest moment, nu am fost notificată niciodată cu privire la excluderea mea, drept pentru care solicit AUR să depună la BP actele care demonstrează excluderea mea. Înţeleg că singurul avocat pe care l-au avut am fost eu, de asemenea, înţeleg şi lipsa de pregătire juridică pe care o au. Trebuia să fiu notificată în acest sens", a susţinut Şoşoacă.Claudiu Târziu i-a transmis acesteia că toate procedurile legale au fost îndeplinite."Vă asigur că toate procedurile legale au fost îndeplinite. Partidul AUR a exclus-o pe doamna Diana Şoşoacă din rândurile sale conform statutului, nu are niciun fel de cale de atac mai departe de atât. Partidul va comunica către grupul parlamentar AUR că a scos-o din rândurile sale şi că i-a retras orice sprijin politic. Grupul a făcut demersurile necesare către Biroul permanent şi ne aflăm acum în plen cu schimbarea componenţei comisiilor", a conchis liderul AUR. (Agerpres)