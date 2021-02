Iohannis, ședință cu premierul și cu liderii coaliției

Preşedintele Klaus Iohannis se întâlnește cu liderii coaliţiei de guvernare, luni, de la ora 18.00, potrivit unor surse politice citate de Agerpres. Discuțiile au loc în contextul nemulțumirilor din coaliție pe tema bugetului.





Întâlnirea şeful statului cu liderii PNL, USR-PLUS şi UDMR şi cu premierul Florin Cîţu va avea loc la Vila Lac, iar tema discuţiilor va fi bugetul de stat pe acest an, au precizat sursele citate.





Preşedintele Klaus Iohannis a avut până în prezent mai multe întâlniri cu liderii coaliţiei de guvernare.

Premierul Florin Cîțu susține că nu există tensiuni în Coaliție pe tema bugetului pentru 2021, comentând că este un "fake news” să spui că acesta este mai mic.

"Toate aceste discuții (din spațiul public - nr.r.) sunt pentru că oamenii nu știu să citească un buget sau vor să facă scandal”, a spus luni premierul.







Referitor la informațiile privind nemulțumirile ministrului Sănătății, în privința banilor alocați, Cîțu a spus că bugetul ministerului este mai mare decât anul trecut.







"Bugetul Ministerului Sănătății e mai mare decât anul trecut. Anul trecut a fost an de pandemie, dacă într-un an normal avem mai mult decât într-un an de pandemie, înseamnă că banii sunt acolo. Uitați-vă sunt 11,4 miliarde mai mulți”, a spus premierul. "Mie nu mi s-a plâns ministrul Sănătății”, a adăugat el.







Întrebat săptămâna trecută despre situația de la Ministerul Sănătății, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a spus că este "doar aparent o scădere".