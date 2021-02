Cîțu: E un fake news să spui că bugetul pentru 2021 e mai mic. Sunt oameni care nu știu să citească un buget sau vor să facă scandal

​​Premierul Florin Cîțu susține că nu există tensiuni în Coaliție pe tema bugetului pentru 2021, comentând că este un „fake news” să spui că acesta este mai mic.

„Toate aceste discuții (din spațiul public - nr.r.) sunt pentru că oamenii nu știu să citească un buget sau vor să facă scandal”, a spus luni premierul.







Referitor la informațiile privind nemulțumirile ministrului Sănătății, în privința banilor alocați, Cîțu a spus că bugetul ministerului este mai mare decât anul trecut.







„Bugetul Ministerul Sănătății e mai mare decât anul trecut. Anul trecut a fost an de pandemie, dacă într-un an normal avem mai mult decât într-un an de pandemie, înseamnă că banii sunt acolo. Uitați-vă sunt 11,4 miliarde mai mulți”, a spus premierul. „Mie nu mi s-a plâns ministrul Sănătății”, a adăugat el.







Întrebat săptămâna trecută despre situația de la Ministerul Sănătății, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a spus că este "doar aparent o scădere".







"Aparent e o scădere, pentru că de fapt, dacă ne raportăm la bugetul anului 2019, e o creştere. Aici ce a scăzut: subvenţia de echilibrare, iar subvenţia de echilibrare la Casă de la 9 la 6 miliarde scade în condiţiile în care Casa în acest an în care ne revenim va avea o colectare a contribuţiilor mult mai bună. Deci, ca atare, 6 miliarde va fi subvenţia de echilibrare şi va fi cu un miliard mai mare decât subvenţia de echilibrare din 2019 pe care îl luăm ca an de referinţă pentru un an normal....Nicio cheltuială care este destinată bunurilor şi serviciilor, a medicamentelor, a tuturor celor necesare în sănătate (nu scade - n. r.), cheltuiala pentru sănătate creşte. Este la 102% faţă de anul trecut. Deci, nu se umblă la cheltuiala pentru sănătate. Este strict subvenţia pe echilibrare şi faptul că nu mai plătim atâtea concedii medicale cum am plătit anul trecut pentru că nu va mai fi aceeaşi situaţie, iar acolo facem încă o economie în jur de 700 milioane de lei. Acesta este explicaţia", a afirmat şeful de la Finanţe.