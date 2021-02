Cioloş: Un proiect prin care să fie eliminate toate pensiile speciale riscă să fie atacat la CCR/ într-o primă etapă această măsură va fi luată doar în privința pensiilor parlamentarilor şi primarilor

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat că înţelege punctul de vedere al UDMR, care susţine eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar a apreciat că este de preferat ca într-o primă etapă această măsură să fie luată doar în ceea ce priveşte pensiile parlamentarilor şi primarilor, astfel încât să nu existe riscul atacării unui proiect mai amplu la Curtea Constituţională, scrie Agerpres. Precizările au venit în contextul în care vicepremierul Kelemen Hunor a menţionat miercuri că UDMR doreşte eliminarea tuturor pensiilor speciale, nu doar pentru o categorie de salariaţi."Eu am înţeles argumentul din punctul lui de vedere, că trebuie să scăpăm de toate pensiile speciale, dar trebuie făcute etapă cu etapă, atunci când se poate. Noi nu mai putem acum aştepta. Dacă punem acum un proiect de lege prin care eliminăm toate pensiile speciale, ne trezim că o bucăţică dintre cei care acum au astfel de pensii atacă la CCR tot proiectul şi pică tot proiectul, pentru că ei pot să găsească un argument pe care noi nu l-am analizat suficient. Asta numesc eu populism, când spui că o faci doar de dragul de a o face şi de ochii lumii, dar de fapt tu ştii că acolo pot să apară chichiţe, care fac că decizia respectivă pică. Asta, pe parlamentari şi pe primari, nu există niciun argument juridic sau nimic atacabil", a spus Cioloş, la Prima TV.El a estimat că până la Paşti ar putea fi eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor şi primarilor, arătând că este o măsură susţinută atât de USR PLUS, cât şi de PNL."Începem cu pensiile parlamentarilor şi primarilor, care sunt cel mai uşor de eliminat. În Parlament suntem în curs de a construi majoritatea necesară. Punem aceste proiecte pe ordinea de zi şi cred că într-o perioada scurtă - săptămâni - cred că pot să ajungă aceste proiecte pe ordinea de zi. Şi pensiile speciale vor dispărea pentru parlamentari şi primari, apoi urmează să vedem celelalte, unde trebuie să ne uităm mai atent, ca să nu fim în situaţia de a face doar populisme, cum au mai făcut alţii înaintea noastră, când s-au lăudat că dispar pensiile, dar ne-am trezit la Curtea Constituţională cu tot felul de contestaţii", a spus liderul USR PLUS.Cioloş consideră că elaborarea unui proiect care să prevadă eliminarea tuturor pensiilor speciale ar necesita mai multe luni."Să le punem pe toate la pachet ar însemna să mai aşteptăm câteva luni de zile, o jumătate de an, până când trecem în analiză toate pensiile, pe diferitele categorii, pentru că pensiile care merg dincolo de contributivitate - noi le spunem speciale - unele dintre ele au fost pensii de serviciu înainte, unele sunt mai argumentate decât altele. Dar toate astea au nevoie de o analiză ca să ne asigurăm că juridic ceea ce decidem e şi fezabil şi nu poate fi atacat. Dar pentru pensiile pentru parlamentari şi primari - aici nu ar trebui să existe nicio ezitare, pentru că nu se justifica în niciun fel", a menţionat Cioloş.El a arătat că PSD, în cazul în care doreşte abrogarea pensiilor, va avea ocazia să demonstreze acest lucru la vot. Pe de altă parte, acesta i-a acuzat pe social-democraţi de ipocrizie."Vom pune pe ordinea de zi acest proiect şi acolo se vor tranşa lucrurile şi vom vedea cine cu adevărat este pentru eliminarea pensiilor speciale. Văd că apar eroi acum, inclusiv PSD. Vedeţi vreo ipocrizie mai mare în ţara asta, în ultimii ani, decât PSD, care a introdus pensiile speciale, care s-a bătut pentru ele, acum să vină şi să spună că...? Foarte bine. O să le punem pe ordinea de zi. (...) Dacă PSD va fi de acord să voteze pentru eliminarea pensiilor speciale e foarte bine", a spus el.Totodată, în ceea ce priveşte pensia pe care o încasează în calitate de europarlamentar, Cioloş a subliniat că aceasta se acordă în baza principiului contributivităţii."E pe bază de contributivitate acolo. Acolo nu e o pensie, e o contribuţie la ceea ce voi avea eu ca pensie şi e în funcţie de lungimea mandatului şi de contribuţie. Deci nu e o pensie fixă", a explicat Dacian Cioloş.