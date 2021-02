Florin Roman, despre schimbarea din funcţie a Renatei Weber: E simplu ca bună ziua; trebuie să terminăm ce am început

Procedura de revocare din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber, a fost demarată anul trecut, ea trebuie doar finalizată, a declarat sâmbătă deputatul PNL Florin Roman, potrivit Agerpres. ''L-am auzit pe domnul Ludovic Orban spunând că trebuie începută procedura de revocare a doamnei Renate Weber. Eu spun că ea doar trebuie finalizată. Am început procedura de revocare anul trecut, când am depus solicitarea de revocare. Acum trebuie să terminăm ce am început: schimbarea doamnei Renate Weber'', a postat el pe Facebook. Acesta a explicat cum se derulează procedura.''Este simplu ca bună ziua...se convoacă cele două comisii juridice de către Birourile permanente reunite şi se dă un vot pe cererea de revocare pe care deja am înaintat-o, ca deputat liberal. Se respinge raportul de activitate. Apoi, în aceeaşi zi, preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului convoacă plenul reunit şi se votează raportul de revocare a lui Renate Weber! Simplu ca bună ziua, dar se pare că unii vor să orbecăim prin ceaţă, iar prima ocazie ar fi săptămâna viitoare. Am depus, în scris, solicitarea de a se vota cererea de revocare a Avocatului Poporului, aşa cum v-am şi spus. Să vedem acum...cine este sincer cu adevărat şi cine nu'', a spus Florin Roman.Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sâmbătă că trebuie demarată procedura de desemnare a unui nou Avocat al Poporului."Personal, sunt susţinătorul aducerii instituţiei Avocatul Poporului în cadru constituţional şi legal prin desemnarea unui nou Avocat al Poporului. În acest sens, există un raport care a fost depus de Avocatul Poporului, care cred că trebuie respins şi trebuie demarată procedura de revocare şi de desemnare a unui nou Avocat al Poporului. (...) Suntem în faza grupurilor de lucru, care trebuie să prezinte propunerile către conducerea coaliţiei (...), dar în ceea ce priveşte respingerea raportului, mi se pare o chestiune normală şi firească", a spus Orban.