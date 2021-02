Cîțu, avertisment la adresa miniștrilor după vizita de la Bruxelles: Discutăm la jumătatea anului execuţia bugetară, cu mandatele pe masă

Premierul Florin Cîţu a declarat, sâmbătă, după întoarcerea de la Bruxelles că aşteaptă de la miniștrii "performanţă", "eficienţă" iar rectificarea bugetară va fi discutată cu mandatele pe masă. Cîțu a ținut să precizeze că la jumătatea anului va face o evaluare a miniștrilor. Declarația acestuia apare în contextul în care la elaborarea bugetului de stat, mai mulți miniștrii din Coaliție au fost nemulțumiți de modul cum au fost impărțiți banii.





Întors de la Burxelles, premierul Florin Cîțu a declarat, într-o conferință de presă la Guvern, că "a fost surprins neplăcut" când miniștrii au solicitat subvenţii pentru companii cu pierderi în loc să ceară bani pentru investiţii.





"În mare parte am răspuns cu bugete mai mari pentru toate ministerele faţă de anul trecut, deci avem bugete mai mari faţă de anul trecut în aproape toate ministerele, am zis cele trei excepţii. Dar acum vin şi aşteptările mele pentru miniştri şi este vorba de performanţă, eficienţă şi prin aceste alocări aş vrea să văd că există o monitorizare. Şi îi anunţ pe această cale că la jumătatea anului vom face o evaluare (...) vom discuta şi la rectificarea bugetară, la jumătatea anului, execuţia bugetară cu mandatele pe masă. Eu am fost de acord să mărim bugetul, sunt cheltuieli mari pe care trebuie să le susţinem, dar aş vrea să văd şi execuţie, vreau să văd şi performanţă, vreau să văd şi acea reformă a companiilor de stat. Şi cum nu am primit până acum niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin legea bugetului", a avertizat premierul.







Declarațiile premierului apar în contextul în care, la sfârșitul săptămânii, au existat discuții tensionate la Guvern pe buget, după ce în proiectul care a fost pus pe masa de la Palatul Victoria au apărut tăieri la ministerele Sănătății, Transporturilor, Economiei și Fondurilor Europene, toate conduse de USR-PLUS.