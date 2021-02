Reacția lui Ciolacu la ”invitația” premierului: ”Cîțu și-a luat palme peste ochi la Bruxelles și își varsă frustrările pe toată lumea. Demisia!”

Reacția lui Marcel Ciolacu, pe Facebook:”Cîțu și-a luat palme peste ochi la Bruxelles și își varsă frustrările pe toată lumea în țară. Vrei să dai telefoane, Cîțule?! Hai pune mâna pe telefon și formează:- La milioanele de angajați cărora le-ai dat 2 lei pe zi la salariul minim;- La milioanele de copii pe care i-ai mințit cu nesimțire că le crești alocațiile,- La milioanele de pensionari de care ți-ai bătut joc ”electoral” că le crești pensiile;- La sutele de mii de fermieri loviți de secetă cărora nu le-ai mai dat nicio despăgubire;- La zecile de mii de antreprenori care și-au închis afacerile așteptând la nesfârșit banii promiși pe care voi i-ați FURAT, Ai vreo 10 milioane de telefoane de dat! 10 milioane de români pe care i-ai nenorocit, Cîțule! Și la sfârșit, dă-ți demisia! Scutește-ne de rățoiala asta adolescentină!”Premierul Florin Cîțu a susținut, sâmbătă, o conferință de presă la Palatul Victoria. El a discutat despre reformele pe care intenționează să le facă, s-a referit la vizita făcută la Bruxelles și a explicat modul în care a construit bugetul pentru acest an. Nu a uitat să-l înțepe pe liderul PSD Marcel Ciolacu, căruia i-a transmis ”Tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon să discutăm despre Buget!”.”Am văzut discuții și interpretări eronate despre buget. Ne bazăm pe o realitate dură: o guvernare PSD urmată de un an de pandemie. Acest buget alocă resursele obținute prin taxe celorlalte sectoare din economie. Am spus de la început că nu sunt de acord să mențin nenorocirile făcute de PSD. Pentru a crea spațiu pentru programul nostru de guvernare trebuie să eliminăm aceste nenorociri. Prin acest buget reparăm dezmățul făcut de PSD. Așteptam de la tov Ciolacu să mă sune să discutăm despre Buget. Tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!”, a declarat Cîțu.