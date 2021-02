Burduja (PNL) propune ca parlamentarii să fie sancţionaţi cu 10% din indemnizaţia brută pentru absentarea nemotivată

„Prezenţa parlamentarilor la locul de muncă este fundamentală pentru (re)câştigarea încrederii cetăţenilor în cea mai importantă instituţie a democraţiei. Din pacate, in prezent cota de încredere in Parlament este mult prea mică - mai puţin de 1 român din 10 are încredere în Parlament. Proiectul îşi are originile într-o iniţiativă cetăţenească din 2015, pe care am lansat-o împreună cu mai mulţi colegi din Fundaţia CAESAR. In fapt, a fost prima iniţiativa de acest gen pentru consolidarea democraţiei româneşti. Atunci nu am reuşit sa strângem cele 100.000 de semnături. Astăzi, ca membru al Parlamentului României, sunt onorat şi recunoscător să iniţiez această propunere legislativă. Am promis în campanie că voi propune acest lucru şi m-am ţinut de cuvânt”, a declarat Sebastian Burduja, potrivit unui comunicat de presă al PNL.În expunerea de motive, iniţiatorul legii subliniază că fenomenul absenteismului deputaţilor şi al senatorilor de la locul de muncă reprezintă o problemă pentru forul legislativ al României şi necesită o înăsprire a sancţiunilor pentru a impune o disciplină şi un mod de lucru productiv pentru parlamentarii români.„Acest fenomen afectează încrederea cetăţenilor în cea mai importantă instituţie a democraţiei, dar poate periclita şi funcţionarea parlamentului, afectând nivelul de responsabilizare al deputaţilor şi senatorilor. Prin prezenta propunere legislativă se are în vedere modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, mai precis modificarea procentului reţinut din salariul brut lunar în cazul absentării nemotivate, modificare efectuată la Art. 29, alin. (1). O creştere a penalizării absenţelor nemotivate va responsabiliza parlamentarii şi va reduce acest fenomen”, conform sursei citate.