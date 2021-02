Dacian Cioloș, despre prefectul Capitalei: Nu înțeleg unde se grăbește domnul Berbeceanu / Chiar dacă funcția revine PLUS, nu avem în vedere doar criterii de partid

”Am văzut că domnul Traian Berbeceanu și-a luat la revedere de la funcția de prefect, după negocierile politice în care s-a stabilit unde numește prefecți fiecare partid din Coaliția de guvernare. Eu știu că e un om care nu fuge la greu, așa că nu înțeleg unde se grăbește să plece \uD83D\uDE42 Lăsând gluma la o parte, situația în care ne aflăm presupune ca în funcții publice cu o responsabilitate mare să fie oameni competenți, care au demonstrat că știu ce au de făcut și e nevoie de multe ori și de continuitate. Chiar dacă numirea în funcția de prefect la București revine PLUS, asta nu înseamnă că avem în vedere doar criterii de partid, ci în primul rând urmărim competența și asumarea unor obiective, respectul pentru muncă și empatia.”, a scris Cioloș.





„Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești. Am acceptat acestă funcție în urmă cu trei luni, cu multă bună-credință, într-o perioadă deosebit de complicată. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocări dintre cele mai grele, cărora nu le-aș fi făcut față fără ajutorul vostru, al bucureștenilor, în primul rând, dar și cu sprijinul total al colegilor din Prefectură și al colaboratorilor din toate instituțiile. Îmi doresc ca viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR - Plus, să fie unul dedicat total cetățenilor municipiului București, să fie o persoană care să respecte și să aplice legea, dincolo de orice fel de interese. Să facă numai lucruri bune. Îi doresc succes viitorului prefect, oricine va fi să fie!”, a scris Berbeceanu pe Facebook.