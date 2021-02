Kelemen: Nu există un acord pentru înghețarea pensiilor. Punct

Vicepremierul Kelemen Hunor susține că nu există în coaliție un acord pentru înghețarea pensiilor în acest an. „Nu există un acord pentru înghețarea pensiilor. Punct”, a spus liderul UDMR luni.





„Nu s-a discutat niciun moment așa ceva. Va exista așa cum este în programul de guvernare o creștere împărțită pe patru ani de zile. De înghețare nu am vorbit niciun moment. Nu există niciun acord pe înghețarea pensiilor. În programul de guvernare și în discuțiile de dinainte de a forma Guvernul, noi am luat un angajament că pensiile vor crește 4 ani de zile, în acel procent de 40 și ceva la sută, cum este în lege, nu într-un an, doi”, a adugat el.





Și premierul Florin Cîțu a fost întrebat despre posibilitatea înghețării pensiilor, însă a evitat un răspuns concret.







„Pensiile vor fi anul acesta mai mare decât anul trecut. Pensiile au crescut anul trecut cu 14% asta înseamnă că anul acesta începe cu cheltuieli mai mari cu pensiile de 9 miliarde de lei”, a răspuns premierul.