Orban despre negocierea funcțiilor în Coaliție: Într-o săptămână, două vom finaliza discuțiile / Toate cele trei partide vor prefectul de Bihor

„PNL va avea 23 de prefecţi şi 47 de subprefecţi, USR-PLUS va avea 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi, iar UDMR va avea 5 prefecţi şi 10 subprefecţi. Nu e blocaj. Trebuie adoptat statutul prefectului. Ştiţi foarte bine decizia la nivelul coaliţiei ca prefectul să fie cu adevărat reprezentant al Guvernului, adică statutul prefectului să fie de fucţie de demnitate publică. Am început discuţiile. Într-o săptămână, două cred că vom finaliza şi negocierile legate de prefecţi şi subprefecţi, astel încât să fie aşezarea la guvernare finalizată.







În ceea ce privește negocierile din interiorul partidului referitoare la funcțiile de secretari de stat și șefi de agenții guvernamentale, Orban a spus că propunerile filialelor sunt analizate de către o comisie internă. Biroul Politic Naţional al PNL va fi convocat după finalizarea evaluării candidaturilor pentru posturile de secretari de stat, preşedinţi şi vicepreşedinţi de agenţii, autorităţi, oficii.



"Organizaţiile au trimis candidaţii pe diferitele poziţii. Există o comisie de evaluare a candidaturilor, (...) iar imediat ce finalizăm evaluarea candidaturilor, probabil în cursul acestei săptămâni, vom convoca Biroul Politic Naţional", a explicat liderul PNL.Ludovic Orban a precizat că secretarul general al Guvernului va fi din PNL, iar propunerea o va face premierul Florin Cîţu."Sunt mai mulţi candidaţi. Eu nu am formulat nicio propunere, cum de altfel eu nu am propus pentru nicio funcţie. Am spus că este dreptul organizaţiilor, care sunt cele care au muncit, care practic au dus campaniile electorale, să desemneze reprezentanţi în funcţiile de demnitate publică ale partidului. Noi am luat decizia ca şi la nivelul premierului şi la nivelul miniştrilor propunerea să o formuleze premierul şi miniştrii în privinţa secretarului general. Este şi normal, este practic mâna dreaptă a premierului. Sigur că trebuie să fie din PNL. Avem foarte mulţi oameni de calitate. Sunt convins că premierul va veni către BPN cu o propunere foarte bună", a completat preşedintele PNL.