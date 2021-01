Alianța USR PLUS propune noi secretari de stat în Guvern

Alianța USR PLUS propune noi secretari de stat și subsecretari de stat pentru pozițiile care îi revin în cadrul ministerelor în urma negocierilor din coaliția de guvernare.Iulia Popovici - Secretar de stat Ministerul Culturii;Radu Szekely - Secretar de stat Ministerul EducațieiAdrian-Ștefan Cârstea - Secretar de stat Ministerul Sportului și Tineretului;Vlad Sinca - Secretar de stat Ministerul EnergieiMihai Sandu - subsecretar de stat Ministerul Afacerilor ExterneIulia Popovici este critic și curator de artele spectacolului, expert în programe culturale românești și europene, autoare de cărți despre sectorul cultural independent, iar în 2016 a fost consilier al ministrului Culturii Corina Șuteu. Este unul dintre fondatorii ATIC (Asociația Trans-sectorială a Independenților din Cultură), organizație de advocacy și asistență pentru lucrătorii culturali independenți. În ultimii 15 ani, a fost redactor al revistei „Observator cultural”.Radu Szekely este fondatorul Școlii Finlandeze de la Sibiu cu o experiență de peste 20 de ani în educație, din care 15 ani în sistemul de educație finlandez. Din 2007 este expert consultant al Comisiei Europene, în domeniul Educație și Cultură și în domeniul Tineret și Cercetare.Adrian-Ștefan Cârstea este absolvent al Universității Politehnica București și de 15 ani antreprenor, pasionat de sport. În urmă cu patru ani a intrat în partidul Uniunea Salvați România, filiala Argeș.Vlad Sinca este economist cu o experiență de zece ani în domeniul energiei, în poziții de management la diferite companii. A devenit membru USR în 2018.Mihai Sandu este membru USR din 2018 și are expertiză în domeniul politicii externe. A fost Consilier în Administrația Prezidențială și Expert în Parlament și în Ministerul Afacerilor Externe, are două facultăți și un masterat absolvite și un doctorat în an terminal în domeniul științelor politice.În zilele următoare, Alianța USR PLUS va definitiva lista de propuneri pentru toate pozițiile de demnitate publică.Pentru ocuparea funcțiilor politice care au revenit USR PLUS în urma negocierilor din coaliție, conducerea USR PLUS a lansat la începutul lunii ianuarie un apel de candidaturi, deschis atât membrilor de partid, cât și experților din afara partidului.