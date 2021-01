Liderul senatorilor USR cere explicaţii în legătură cu voturile din Diaspora care nu au putut fi contabilizate la parlamentare

"Trebuie să ştim ce s-a întâmplat cu adevărat cu voturile prin corespondenţă ale românilor din străinătate! Am adresat astăzi, via e-mail, o serie de întrebări preşedintelui AEP şi directorului general al Poştei Române, solicitând o explicaţie clară cu privire la felul în care mii de voturi ale românilor din Diaspora nu au putut fi contabilizate în cadrul procesului electoral din decembrie 2020", anunţă Mihail într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.Senatorul USR menţionează că a solicitat răspunsuri la următoarele întrebări:- câte plicuri nu au mai ajuns deloc la alegători şi care sunt cauzele;- câte plicuri au ajuns la birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi la cele din cadrul misiunilor diplomatice după expirarea termenului limită prevăzut de legislaţia electorală, şi anume după data de 3 decembrie, ora 23,59;- care sunt cauzele acestor situaţii întâlnite şi ce măsuri vor fi luate în consecinţă pentru creşterea încrederii alegătorilor români în opţiunea votului prin corespondenţă la viitorul scrutin."Cetăţenii români, indiferent de locul în care se află, trebuie să îşi exprime neîngrădit dreptul la vot, iar statul roman are îndatorirea să se asigure că acest drept le este respectat. Sper să avem un răspuns detaliat cât mai curând. În lipsa unui răspuns, vom reveni cu o interpelare scrisă, odată cu reluarea activităţii parlamentare în februarie", a menţionat senatorul.Pe 5 decembrie, fostul premier Ludovic Orban declara că nu se poate vorbi de o responsabilitate a Poştei Române, a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) sau a Biroului Electoral al secţiilor de votare din străinătate în cazul plicurilor cu voturi transmise din diaspora care au ajuns după data de 3 decembrie."Uitaţi-vă cam care a fost procentul de exprimare a votului raportat la numărul de cereri validate şi numărul de plicuri care au fost transmise. Sigur că poate sunt foarte mulţi care nu au votat. Chiar mi se pare un subiect care este tratat fără a se verifica cadrul legislativ şi fără a se şti cu precizie ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat este cert - 21.000 şi ceva au votat şi peste o mie de persoane, din motive care urmează a fi verificate... plicurile pe care le-au transmis au ajuns după data de 3 decembrie", preciza Orban.