Condițiile USR-PLUS Iași pentru o alianţă locală cu PNL: Să se "debaraseze" de Mihai Chirica și de Costel Alexa / Liberalii, chemați de Chirica să strângă rândurile în jurul lui Alexe

Senatorul USR Marius Bodea susţine că alianţa la Iaşi între USR-PLUS şi PNL este posibilă dacă filiala liberală "alege calea reformei interne" şi se "debarasează" de liderii organizaţiei, Costel Alexe, urmărit penal de DNA, şi de Mihai Chirica, intrat "peste noapte" în partid. Liberalii ieşeni au avut sâmbătă o reuniune informală, în care, potrivit unor surse din PNL citate de News.ro, Costel Alexe le-ar fi spus colegilor săi că se consideră nevinovat și nu şi-ar fi anunţat intenţia de a demisiona de la şefia CJ sau din cea de lider PNL Iaşi, în timp ce Mihai Chirica a îndemnat la unitate în cadrul PNL Iaşi.

"USR PLUS are nevoie de un partener la nivelul Iaşiului care să demonstreze că s-a lepădat de pesedism, atât la propriu, cât şi la figurat. Nu vom putea sta la aceeaşi masă dacă PNL Iaşi nu se dezice de Costel Alexe, vizat în mai multe dosare de corupţie de către DNA şi pus oficial sub urmărire penală, precum şi de Mihai Chirica şi de consilierii PSD, cărora în august 2020 li s-au dat peste noapte carnete de liberali şi au candidat pe listele PNL", afirmă senatorul USR Marius Bodea, într-un comunicat de presă transmis luni și citat de News.ro