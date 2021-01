Ce spune Chirica despre anchetarea lui Costel Alexe, cel care l-a adus în PNL: Doar un arest preventiv l-ar scoate din cărţi

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, adus în PNL de Costel Alexe, spune că "singurul lucru care l-ar scoate din cărți" pe actualul șef al Consiliului Județean Iași este "doar un arest preventiv care nu i-ar mai permite să-și exercite drepturile", scrie Ziarul de Iași.





"Am aflat cu neplăcută surprindere despre dosarul în care este vehiculat numele președintelui CJ Iași, Costel Alexe. Nu pot comenta acest subiect dar, așa cum am spus întotdeauna, instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Independența justiției trebuie să fie un obiectiv foarte clar al României pentru următorii ani. Toți acei care ocupăm funcții de demnitate publică trebuie să înțelegem că suntem primii care trebuie să dăm un exemplu. Dincolo de chestiunea juridică, sper ca domnul Costel Alexe să reușească să-și dovedească nevinovăția și în felul acesta, tot acest subiect să se stingă", a declarat primarul Mihai Chirica.





În cazul în care președintele Klaus Iohannis va da undă verde cererii fomulate de DNA cu privire la începerea urmăririi penale a lui Costel Alexe și lucrurile în cadrul filialei PNL pe care o conduce s-ar putea schimba.





"Este foarte greu să spun ce se va întâmpla la filiala PNL în momentul acesta pentru că nici nu am discutat cu dumnealui (Costel Alexe-n.r.). Este foarte ușor să-l împingi pe un om peste corabie atunci când vezi că lucrurile se îngroașă în atenția unui demnitar. Eu am spus foarte clar că, în momentul de față, nu sunt pregătit să preiau organizația județeană. În rest, las ca lucrurile să treacă ca în orice organizație politică prin decizia celor care o conduc și a majorității care are dreptul a decide", a adăugat Mihai Chirica, cel care conduce organizația municipală a PNL Iași.





El a spus că, în ceea ce privește poziția lui Costel Alexe în fruntea CJ Iași, legislația este mult mai limpede: "Potrivit Codului Administrativ, pe perioada anchetei îşi va urma funcția nestingherit. Singurul lucru care l-ar scoate din cărți este doar un arest preventiv care nu i-ar mai permite să-și exercite drepturile".