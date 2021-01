Ciolacu, atac la Guvernul Cîțu: Noua putere a dat deja cinci țepe uriașe românilor

„În prima săptămână de guvernare, noua putere a dat deja cinci țepe uriașe românilor! După alegeri, tot ce era promisiune a devenit agresiune! Guvernul Dreptei își bate joc de 5 milioane de pensionari. Anul trecut, PNL le dădea pensionarilor o majorare de doar 14% înaintea alegerilor și promitea că le va mări pensiile cu diferența până la 40% în 2021. Realitatea lui Cîțu este că pensiile nu vor crește decât din septembrie, cu un procent infim, care nu acoperă majorările de prețuri la alimente, medicamente și utilități. V-au mințit, v-au păcălit”, scrie, luni, pe Facebook, Marcel Ciolacu.El susține că Guvernul Dreptei sărăcește 5,5 milioane de salariați și umilește peste 215.000 de profesori.„Veniturile lucrătorilor din sectorul public îngheață în acest an. În sectorul privat, nici vorbă de promisiunea USR ! Vor fi taxe, iar salariul minim crește cu doar 2 lei pe zi, sumă ce nu acoperă nici măcar măștile de protecție. Peste 1,4 milioane salariați sunt trimiși înapoi în sărăcie extremă, sunt lăsați să moară de foame. V-au mințit, v-au păcălit! În ultimul an, v-au spus permanent că vor fi crescute salariile profesorilor, că se va respecta legea și că sunt prevăzuți banii în buget. În august, minciuna a fost demascată: educația nu mai era o prioritate, majorările au fost amânate. Astăzi vin și vă spun că nici în 2021 salariile profesorilor nu vor crește. V-au mințit, v-au păcălit”, adaugă social-democratul.Totodată, Marcel Ciolacu acuză Executivul că a condamnat IMM-urile și antreprenorii români și că a „călcat în picioare” Justiția.„Au desființat Start-Up Nation, program de succes pentru mii de companii locale. În plus, de 6 luni, Guvernul promite granturi de investiții între 50.000 și 200.000 euro din fonduri europene pentru IMM-uri din industria alimentară, panificație, auto, energie și construcții. Niciun leu nu a ajuns până acum în conturile vreunei companii mici și mijlocii! V-au mințit, v-au păcălit! Au făcut referendum simultan cu prezidențialele din 2019 pentru ca legile justiției să nu mai poată fi schimbate prin OUG. Acum, chiar înainte de Revelion, pe șest, au dat OUG prin care modifică legile justiției! O adevărată hoție de voturi de la cei care au promis exact contrariul! V-au mințit, v-au păcălit! Guvernarea Țeparilor care mint, fură și taie venituri nu poate scoate România din criză! PNL și USR+ au promis prosperitate, dar le oferă românilor doar austeritate”, conchide președintele PSD.