Prefectul de Buzău demisionează: E o demisie de onoare. Guvernul care m-a susținut a fost schimbat

Dimian a fost numit prefect de Buzău în decembrie 2019, la propunerea ALDE, conform presei locale. El a preluat mandatul venind din postul de subprefect.

"(...) astăzi am decis să îmi anunț oficial demisia din funcția de prefect al județului Buzău. Este o demisie de onoare! Am înțeles să fac acest lucru după ce Guvernul care m-a susținut și care a susținut toate proiectele județului pe perioada în care eu am fost la conducerea Prefecturii a fost schimbat. Este o experiență pe care o voi purta în suflet ca pe un dar! Plec cu sentimentul datoriei împlinite!", a scris Dimian în mesajul în care își anunță demisia.

El spune că pandemia de COVID-19 a fost provocarea mandatului său de prefect al județului Buzău, la câteva luni după învestirea sa județul înregistrând primele cazuri pozitive de SARS CoV-2.

"Consider că prin eforturile depuse și prin măsuri uneori mai dure, am reușit să ținem în frâu răspândirea bolii și, iată, că noul an găsește județul nostru într-un scenariu verde, dacă ne raportăm la numărul de îmbolnăviri/1000 locuitori", spune prefectul demisionar.