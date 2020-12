Cristian Ghinea lasă Parlamentul European pentru Ministerul Fondurilor Europene pe care l-a condus și în Guvernul Cioloș

​Ales europarlamentar în 2019, Cristian Ghinea se întoarce de la Bruxelles pentru a ocupa postul de ministrul al Fondurilor Europene, funcție pe care a avut-o și în mandatul Guvernului Cioloș.







Cristian Ghinea are 43 de ani și este licențiat al Facultății de Științe Politice a SNSPA. Are un master în Politică și guvernare în UE. Este câștigător al unei burse Chevening, acordată de guvernul britanic tinerilor cu potențial de lider; absolvent cu mențiunea „with merits”, London School of Economics and Political Science (LSE).







A fost membru fondator și director al Centrulu Român pentru Politici Europene, între 1998 și 2015, an în care a devenit consilier de stat pentru afaceri europene, Guvernul României, Cancelaria prim-ministrului. Din această funcţie, a participat la înfiinţarea Comisiei de Tăiat Hârtii, un proiect legislativ având drept scop reducerea birocraţiei şi a elaborat şi coordonat "Pachetul de sprijin pentru dezvoltarea clasei de mijloc de la sate".











În perioada aprilie - octombrie 2016 a fost ministru al Fondurilor Europene în Guvernul Cioloș.







El a demisionat pentru a candida la alegerile parlamentare din partea USR, obținând un mandat de deputat.







Începând cu 2012 a fost unul dintre cei care a susținut candidatura lui Nicușor Dan la primăria Capitalei, relația cu acesta răcindu-se în timp, Ghinea fiind unul dintre cei care l-au susținut pe Dan Barna în preluarea partidului.







Cristian Ghinea, propus acum ministru al Fondurilor Europene, a negociat din partea USR-PLUS programul de guvernare în Coaliția cu PNL și UDMR:















În 2014, Ghinea a fost unul dintre susținătorii Monicăi Macovei care a candidat la prezidențiale ca independentă.