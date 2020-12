Ciolacu: O să am o discuţie lămuritoare cu domnul Tudorache, dacă doreşte să intre în Parlament

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunţat că luni va avea o discuţie cu Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, dacă acesta doreşte să intre sau nu în Parlament, având în vedere că este urmărit penal, scrie news.ro.

Ciolacu a precizat că nu şi-a încălcat promisiunea de a nu aduce în Parlament oameni trimişi în judecată, deoarece Daniel Tudorache nu se află în această situaţie. Cu toate acestea, în 26 noiembrie, după autosuspendarea lui Tudorache din partid, Ciolacu afirma că ”acest lucru implică inclusiv faptul că el nu va fi validat de către comisia de validare din Parlament, pentru că nu este membru de partid”.





Marcel Ciolacu a fost întrebat duminică seară, la Antena 3, ce se întâmplă cu Daniel Tudorache, dacă va intra în Parlament, având în vedere că este cercetat într-un dosar penal.







“Noi am luat o decizie politică, nu candidează pentru o funcţie de parlamentar nimeni care este trimis în judecată. Totuşi, antepronunţându-se deoarece există prezumţia de nevinovăţie, în cazul domnului Tudorache, imediat după ce a început ancheta DNA, deci nu a fost trimis în judecată, a luat decizia să se autosuspende în primul rând din funcţia de preşedinte de la Sectorul 1. Mandatul domnului Tudorache nu trebuie să îl dea Marcel Ciolacu sau PSD-ul, îl dă BEC-ul şi Judecătoria. Vom vedea mâine la comisia de validare care este temeiul şi luni de dimineaţă o să am o discuţie lămuritoare cu domnul Tudorache dacă vrea să continue demersul de a nu intra în Parlament sau doreşte să intre în Parlament şi atunci trebuie o decizie politică de urgenţă în interiorul partidului”, a transmis liderul PSD. Acesta a explicat că nu şi-a încălcat nicio promisiune.







“Domnul Tudorache nu este trimis în judecată. Eu nu mi-am încălcat nicio promisiune. Promsiunea mea a fost foarte clară: Nu candidează nimeni care este trimis în judecată”, a explicat Marcel Ciolacu.Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor.Daniel Tudorache a anunţat pe Facebook, după ce a fost pus sub control judiciar sub cauţiune pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor, că a decis să se suspende din PSD.În replică, Marcel Ciolacu a declarat atunci că, deoarece s-a autosuspendat din PSD, asta înseamnă că nu va mai fi validat ca membru în Parlamentul României. Tudorache a fost ales al doilea pe lista partidului, la Camera Deputaţilor în Bucureşti.„După ce au apărut problemele domnului Tudorache, am avut o discuţie bărbătească cu acesta şi mă bucur că a înţeles. El a decis să se autosuspende, până în momentul în care îşi va rezolva toate problemele cu legea. Mi-a spus: «Mi se pare corect ca eu să mă autosuspend din partid până voi termina toate problemele cu justiţia». Acest lucru implică şi că nu va fi validat ca membru în Parlamentul României. Are dreptul de a se apăra. Există prezumţia de nevinovăţie. Acest lucru implică inclusiv faptul că el nu va fi validat de către comisia de validare din Parlament, pentru că nu este membru de partid. Faptul că s-a autosuspendat implică automat faptul că îşi va pierde mandatul de parlamentar”, a afirmat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă din 26 noiembrie.